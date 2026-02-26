Fribourg-GottÃ©ron verpflichtet neuen AuslÃ¤nder

Fribourg. (PM HCFG) Die HC Fribourg-GottÃ©ron AG verpflichtet bis zum Ende der laufenden Saison den Verteidiger Juuso Arola.

Der 26-jÃ¤hrige Finne, der zuletzt bei Jukurit in der finnischen Liiga spielte, absolviert am Freitag die medizinischen Tests. Mit 29 Skorerpunkten in der laufenden Saison soll Arola der Freiburger Defensive zusÃ¤tzliche StabilitÃ¤t und offensive Impulse verleihen.

Gerd ZenhÃ¤usern, Sportchef: Â«FÃ¼r die Playoffs ist es entscheidend, qualitativ hochwertige Alternativen zu haben. Arola ist ein verlÃ¤sslicher Verteidiger mit offensiven FÃ¤higkeiten.Â»