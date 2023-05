Fribourg-GottÃ©ron verpflichtet Lucas Wallmark

Fribourg. (PM HC FG) Der 27-jährige Lucas Wallmark hat beim HC Fribourg-Gottéron einen Vertrag für zwei Saisons unterschrieben. Der Stürmer verfügt über eine langjährige...

Fribourg. (PM HC FG) Der 27-jährige Lucas Wallmark hat beim HC Fribourg-Gottéron einen Vertrag für zwei Saisons unterschrieben.

Der Stürmer verfügt über eine langjährige Erfahrung im internationalen Eishockey. Wallmark wurde in seinem Heimatland Schweden ausgebildet und gewann 2015 mit Lulea die Champions League. Der Center setzte seine Karriere fünf Spielzeiten lang in Nordamerika fort und bestritt über 200 NHL-Spiele, bevor er in die KHL wechselte. Der schwedische Internationale, der in das All-Star-Team der Olympischen Spiele 2022 gewählt wurde, trug in der vergangenen Spielzeit das Dress der ZSC Lions.

Lucas Wallmark ist der sechste Ausländer, der beim HC Fribourg-Gottéron für die Saison 2023-2024 unter Vertrag steht. Sofern nichts Unvorhergesehenes passiert, wird der Verein bis zum Beginn der Meisterschaft keinen weiteren Ausländer verpflichten.

Ausländische Spieler mit Vertrag für die Saison 2023-2024:

Ryan Gunderson, USA

Andreas Borgman, SWE

Marcus Sörensen, SWE

Jacob De la Rose, SWE

Christopher DiDomenico, CAN

Lucas Wallmark, SWE

Christian Dubé, Trainer und Sportchef Fribourg-Gottéron: „Ich freue mich sehr, dass Lucas sich für Fribourg entschieden hat, um seine Karriere fortzusetzen. Seine Siegermentalität und seine Spielintelligenz werden ihn zu einem wichtigen Baustein für die kommenden Saisons machen.“

Lucas Wallmark, Stürmer Fribourg-Gottéron: „Ich kann es kaum erwarten, für Freiburg zu spielen zu dürfen. Wie der Verein bin auch ich sehr ehrgeizig. Ich will in meiner zweiten Saison in der höchsten Schweizer Liga glänzen.“

1699 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.