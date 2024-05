Fribourg-Gottéron verpflichtet Jan Dorthe

Fribourg. (PM HCFG) Die HC Fribourg-Gottéron AG hat einen Vertrag über drei Spielzeiten mit dem aufstrebenden Freiburger Talent Jan Dorthe unterzeichnet. Der HC Fribourg-Gottéron...

Fribourg. (PM HCFG) Die HC Fribourg-Gottéron AG hat einen Vertrag über drei Spielzeiten mit dem aufstrebenden Freiburger Talent Jan Dorthe unterzeichnet.

Der HC Fribourg-Gottéron freut sich, die Verpflichtung von Jan Dorthe bekannt geben zu dürfen. Das Freiburger Talent hat einen Vertrag über drei Saisons bei seinem Ausbildungsverein unterschrieben. Der 18-jährige Stürmer spielte in der Saison 2023-24 in der schwedischen Liga, die für ihre Ausbildungsarbeit bekannt ist. Er bestritt die Mehrheit der Spiele für die U20 von Västerås IK, aber auch acht Partien in der zweiten Spielklasse des Landes.

Jan Dorthe ist seit mehreren Jahren ein fester Bestandteil der Schweizer Nationalmannschaft und hat sich nach und nach weiterentwickelt. Ein Beispiel dafür ist seine Teilnahme an der letzten U18-Weltmeisterschaft.

Gerd Zenhäusern, Sportdirektor: „Jan Dorthe ist das Produkt unserer Nachwuchsarbeit. Er ist ein junger, talentierter Stürmer, der noch viel Potential nach oben hat. Er ist ein verantwortungsbewusster Center mit einem starken Willen, sich weiterzuentwickeln. Er gehört zu den Stützen der Schweizer U19-Nationalmannschaft. Wir sind sehr froh, dass wir auf ihn zählen können. Jan wird in unser erweitertes Kontingent aufgenommen und zunächst seine Entwicklung bei Thurgau fortsetzen.“

Jan Dorthe: „Ich bin sehr glücklich, nach Freiburg zurückzukehren. Der Verein liegt mir am Herzen und hat mir ein interessantes Entwicklungsprojekt vorgestellt. Ich bin davon überzeugt, dass ich mich in den nächsten Jahren stark verbessern kann. Die Zeit in Schweden hat mir viel geholfen. Ich habe dort auf und neben dem Eis viel gelernt. Ich konnte auch ein wenig Berufserfahrung sammeln, was für meine weitere Karriere sehr positiv ist.“