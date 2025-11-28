Fribourg-GottÃ©ron verpflichtet einen siebten AuslÃ¤nder

Fribourg. (PM HCFG) Die HC Fribourg-GottÃ©ron AG gibt die Verpflichtung von Kyle Rau bis zum 31. Dezember 2025 bekannt.

Der 33-jÃ¤hrige US-amerikanische StÃ¼rmer spielte in der vergangenen Saison fÃ¼r Kunlun Red Star. Der LinkshÃ¤nder hat im Laufe seiner Karriere 63 Spiele in der NHL bestritten. Er wird die RÃ¼ckennummer 42 tragen.

Sportdirektor Gerd ZenhÃ¤usern: Â«Wir sind froh, dass wir Kyle Rau verpflichten konnten, denn der Markt ist extrem begrenzt und umkÃ¤mpft. Die Verpflichtung eines siebten AuslÃ¤nders ist wichtig, um dem Team zu helfen, seine Ziele zu erreichen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!