Home International Europa Schweiz National League HC Fribourg-Gotteron
HC Fribourg-GotteronTransfers

Fribourg-GottÃ©ron verpflichtet einen siebten AuslÃ¤nder

28. November 20251 Mins read15
Fribourg. (PM HCFG) Die HC Fribourg-GottÃ©ron AG gibt die Verpflichtung von Kyle Rau bis zum 31. Dezember 2025 bekannt.

Der 33-jÃ¤hrige US-amerikanische StÃ¼rmer spielte in der vergangenen Saison fÃ¼r Kunlun Red Star. Der LinkshÃ¤nder hat im Laufe seiner Karriere 63 Spiele in der NHL bestritten. Er wird die RÃ¼ckennummer 42 tragen.

Sportdirektor Gerd ZenhÃ¤usern: Â«Wir sind froh, dass wir Kyle Rau verpflichten konnten, denn der Markt ist extrem begrenzt und umkÃ¤mpft. Die Verpflichtung eines siebten AuslÃ¤nders ist wichtig, um dem Team zu helfen, seine Ziele zu erreichen.

Previous post Dylan Plouffe verlÃ¤sst die Starbulls

