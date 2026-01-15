Fribourg-GottÃ©ron verpflichtet einen neuen AuslÃ¤nder

Fribourg. (PM HCFG) Die HC Fribourg-GottÃ©ron AG freut sich sehr, die Verpflichtung von Ty Rattie bekannt zu geben.

Der 32-jÃ¤hrige StÃ¼rmer wird bis zum Ende der Saison fÃ¼r die Drachen spielen. Der RechtshÃ¤nder aus Kanada spielte seit fÃ¼nf Saisons in Schweden. Seine Karriere fÃ¼hrte ihn auch in die NHL, die KHL und nach Finnland.

Mit der Verpflichtung von Ty Rattie aktiviert Fribourg-GottÃ©ron seine 9. AuslÃ¤nderlizenz.

Gerd ZenhÃ¤usern, Sportdirektor: Â«Ty Rattie ist ein offensiver Spieler. Er gehÃ¶rte in den letzten Jahren zu den besten TorschÃ¼tzen der schwedischen Liga. Er wird unser Offensive verstÃ¤rken.Â»

