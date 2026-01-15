Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Schweiz National League HC Fribourg-Gotteron
HC Fribourg-Gotteron

Fribourg-GottÃ©ron verpflichtet einen neuen AuslÃ¤nder

15. Januar 2026
Ty Rattie - Â© Jan Brueggemann, Eishockey Magazin
Fribourg. (PM HCFG) Die HC Fribourg-GottÃ©ron AG freut sich sehr, die Verpflichtung von Ty Rattie bekannt zu geben.

Der 32-jÃ¤hrige StÃ¼rmer wird bis zum Ende der Saison fÃ¼r die Drachen spielen. Der RechtshÃ¤nder aus Kanada spielte seit fÃ¼nf Saisons in Schweden. Seine Karriere fÃ¼hrte ihn auch in die NHL, die KHL und nach Finnland.

Mit der Verpflichtung von Ty Rattie aktiviert Fribourg-GottÃ©ron seine 9. AuslÃ¤nderlizenz.

Gerd ZenhÃ¤usern, Sportdirektor: Â«Ty Rattie ist ein offensiver Spieler. Er gehÃ¶rte in den letzten Jahren zu den besten TorschÃ¼tzen der schwedischen Liga. Er wird unser Offensive verstÃ¤rken.Â»

Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der MÃ¤nner beim olympischen Eishockeyturnier?

Previous post SC Riessersee: Eine VertragsverlÃ¤ngerung und eine Aufholjagd, die weitergehen soll

