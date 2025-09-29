Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
HC Fribourg-Gotteron

Fribourg-Gottéron verpflichtet Daniel Ljunggren
HC Fribourg-Gotteron

Fribourg-Gottéron verpflichtet Daniel Ljunggren

29. September 20251 Mins read43
(L-R) Lucas Wallmark von Fribourg-Gotteron, Stephan Daschner von den Straubing Tigers, Jakob Lilja von Fribourg-Gotteron, Tim Brunnhuber und Florian Bugl von den Straubing Tigers - © City-Press
Fribourg. (PM HCFG) Aufgrund der Verletzung von Lucas Wallmark hat Fribourg-Gottéron entschieden, eine B-Lizenz zu nutzen.

Der schwedische Stürmer Daniel Ljunggren stösst Anfang dieser Woche zur Mannschaft und wird bereits morgen Abend in Bern erstmals wieder für die Drachen auflaufen.

Der 31-Jährige kommt leihweise vom Partnerclub HC Thurgau und ist den Freiburger Fans bestens bekannt: Bereits in den letztjährigen Playoffs trug er das Trikot von Fribourg-Gottéron.

