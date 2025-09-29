Fribourg-Gottéron verpflichtet Daniel Ljunggren

Fribourg. (PM HCFG) Aufgrund der Verletzung von Lucas Wallmark hat Fribourg-Gottéron entschieden, eine B-Lizenz zu nutzen.

Der schwedische Stürmer Daniel Ljunggren stösst Anfang dieser Woche zur Mannschaft und wird bereits morgen Abend in Bern erstmals wieder für die Drachen auflaufen.

Der 31-Jährige kommt leihweise vom Partnerclub HC Thurgau und ist den Freiburger Fans bestens bekannt: Bereits in den letztjährigen Playoffs trug er das Trikot von Fribourg-Gottéron.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!