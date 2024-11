Fribourg-GottÃ©ron verpflichtet Attilio Biasca und Ludvig Johnson

Fribourg. (PM HCFG) Die HC Fribourg-Gottéron AG ist erfreut, die Unterzeichnung von Attilio Biasca und Ludvig Johnson bekanntzugeben. Der 21-jährige Attilio Biasca hat einen...

Fribourg. (PM HCFG) Die HC Fribourg-Gottéron AG ist erfreut, die Unterzeichnung von Attilio Biasca und Ludvig Johnson bekanntzugeben.

Der 21-jährige Attilio Biasca hat einen Vertrag über drei Saisons bei den Drachen unterschrieben. Der Linkshänder ist ein hoffnungsvolles Talent im Schweizer Eishockey und hat sich in den letzten Saisons stark verbessert. Nachdem er seine Ausbildung in der Québec Major Junior Hockey League abgeschlossen hatte, kehrte Biasca zu seinem Stammverein Zug in der National League zurück. Dank seiner guten Leistungen in der Zentralschweiz in den letzten anderthalb Jahren wurde er bereits sechsmal für die A-Nationalmannschaft nominiert.

Gerd Zenhäusern, Sportdirektor: „Wir sind sehr froh, dass wir Attilio Biasca für uns gewinnen konnten. Attilio verfügt über ein hohes Tempo, starke technische Fähigkeiten und ist trotz seines jungen Alters körperlich sehr robust. Zudem spielt er ein sehr gutes Umschaltspiel.“

Der 18-jährige Ludvig Johnson gilt als sehr talentierter Offensivverteidiger. Der Junioren-Nationalspieler, der sowohl die schweizerische als auch die schwedische Staatsbürgerschaft besitzt, machte in dieser Saison beim EV Zug seine ersten Schritte in der Schweizer Eishockey-Elite. Der junge Verteidiger ist Linkshänder und hat bei den Drachen einen Vertrag für zwei Saisons unterschrieben.

Gerd Zenhäusern, Sportdirektor: „Ludvig Johnson hat alle Qualitäten, um ein offensiver Impact-Verteidiger zu werden. Wir sind überzeugt, dass er in unserer ersten Mannschaft ab der kommenden Saison einen weiteren Schritt nach vorne machen kann.“

