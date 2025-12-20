Fribourg-GottÃ©ron verlÃ¤ngert Vertrag mit Kapla

Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
HC Fribourg-Gotteron
HC Fribourg-Gotteron Transfers

Fribourg-Gottéron verlängert Vertrag mit Kapla

20. Dezember 2025
Fribourg. (PM HCFG) Die HC Fribourg-GottÃ©ron AG freut sich sehr, die VertragsverlÃ¤ngerung mit Michael Kapla bekannt zu geben.

Der amerikanische Verteidiger, der diesen Sommer in die BCF Arena kam, wird bis 2028 fÃ¼r die Drachen spielen. In dieser Saison hat der 31-jÃ¤hrige Kapla 34 Spiele bestritten und 22 Punkte erzielt.

Gerd ZenhÃ¤usern, Sportdirektor: Â«Michael Kapla entspricht dem perfekten Profil eines modernen Offensivverteidigers. Mit seiner konstruktiven Einstellung und seiner vorbildlichen ProfessionalitÃ¤t Ã¼bernimmt er zudem eine FÃ¼hrungsrolle innerhalb der Mannschaft.Â»

