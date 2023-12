Fribourg-GottÃ©ron verlÃ¤ngert mit seinen TorhÃ¼tern

Artikel anhören Die HC Fribourg-Gottéron AG freut sich, die Vertragsverlängerungen von Bryan Rüegger und Loic Galley bekannt geben zu können. Aufgrund der überzeugenden Leistung...

Artikel anhören Artikel anhören

Die HC Fribourg-Gottéron AG freut sich, die Vertragsverlängerungen von Bryan Rüegger und Loic Galley bekannt geben zu können.

Aufgrund der überzeugenden Leistung von Bryan Rüegger seit Beginn der aktuellen Spielzeit hat Fribourg-Gottéron beschlossen, die vorliegende Vertragsoption für die Saison 2024-2025 geltend zu machen. Bryan Rüegger, der im letzten Sommer zu den Saanestädtern stiess, wird daher auch im kommenden Jahr an der Seite von Reto Berra das Tor des Vereins hüten.

Der junge Keeper Loic Galley hat ebenfalls für zwei weitere Jahre bei den Drachen unterschrieben. Der 21-jährige Freiburger wird in der kommenden Saison weiterhin an Thurgau in der Swiss League ausgeliehen, um seine Entwicklung optimal voranzutreiben.

Gerd Zenhäusern: «Wir sind mit den Fortschritten von Bryan Rüegger zufrieden und sind überzeugt, dass wir mit ihm und Reto Berra das richtige Duo haben, um unser Tor in der nächsten Saison zu hüten. Im Hinblick auf Loic Galley sind wir überzeugt, dass er in der kommenden Saison in Thurgau in der Lage sein wird, um den Status der Nummer eins zu kämpfen. Dies ist für ihn eine ausgezeichnete Gelegenheit, sich weiterentwickeln zu können.»