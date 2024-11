Fribourg-GottÃ©ron verlÃ¤ngert mit Sandro Schmid

Fribourg. (PM HCFG) Die HC Fribourg-Gottéron AG freut sich, die Verlängerung des Vertrags von Sandro Schmid um ein weiteres Jahr bekannt zu geben. Der...

Fribourg. (PM HCFG) Die HC Fribourg-Gottéron AG freut sich, die Verlängerung des Vertrags von Sandro Schmid um ein weiteres Jahr bekannt zu geben.

Der Stürmer wird somit bis mindestens Frühjahr 2026 für die Drachen auflaufen.

Sandro Schmid wurde in Freiburg ausgebildet und spielt seit 2019 in der National League. In 292 Spielen für den Verein in der BCF Arena sammelte der Spieler aus dem Seebezirk nicht weniger als 104 Punkte. Dank seines Einsatzes, seines Spielverständnisses und seiner Entschlossenheit hat sich Schmid als wichtiger Spieler des Teams etabliert. Die Verlängerung ist Ausdruck des Willens der sportlichen Leitung, eine wettbewerbsfähige, verjüngte Mannschaft mit einer starken lokalen Identität aufzubauen.

Gerd Zenhäusern, Sportdirektor: „Wir freuen uns sehr, dass Sandro sich entschieden hat, seine Laufbahn bei uns fortzusetzen. Sandro hat sich in den letzten Jahren sowohl sportlich als auch in Bezug auf seine Rolle in der Garderobe hervorragend entwickelt. Er verkörpert die Werte von Gottéron und wird uns helfen, eine neue Stufe zu erreichen“.

Sandro Schmid: „Ich fühle mich geehrt, bei Fribourg-Gottéron aktiv zu bleiben und bin dankbar für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird. Fribourg ist mein Herzensverein, aber vor allem ist es ein ambitionierter Club. Ich bin überzeugt, dass wir hohe Ziele erreichen können“.

