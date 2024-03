Fribourg-GottÃ©ron verlÃ¤ngert mit Maximilian Streule

Fribourg. (PM HCFG) Die HC Fribourg-Gottéron AG freut sich, die Vertragsverlängerung von Maximilian Streule um zwei weitere Saisons plus ein Jahr Option bekannt geben...

Fribourg. (PM HCFG) Die HC Fribourg-Gottéron AG freut sich, die Vertragsverlängerung von Maximilian Streule um zwei weitere Saisons plus ein Jahr Option bekannt geben zu können.

Der Verteidiger der Drachen wird somit bis mindestens 2027 das Freiburger Trikot tragen. Der 20-jährige Rechtshänder aus Zürich bestritt in seiner ersten Saison in der National League 46 Spiele.

Gerd Zenhäusern, Sportdirektor: “ Wir freuen uns sehr über die Verlängerung des Vertrages von Maximilian. Nach einer Eingewöhnungszeit hat er sich stark verbessert und ist zu einem wichtigen Bestandteil unserer Abwehr geworden. Sein Körpereinsatz und seine Entschlossenheit sind zwei wesentliche Pluspunkte für unsere Defensive. Wir sind davon überzeugt, dass er noch viel Spielraum für Fortschritte hat.“

Maximilian Streule: „Ich bin froh, in Freiburg zu bleiben. Ich schätze das Vertrauen, das mir von der sportlichen Leitung entgegengebracht wird. Ich habe in dieser Saison viel gelernt und werde alles daransetzen, mich in einem sehr ambitionierten Verein weiter zu verbessern.“