Fribourg-GottÃ©ron verlÃ¤ngert den Vertrag mit Loic Galley

Fribourg. (PM HC Fribourg-GottÃ©ron) Die HC Fribourg-GottÃ©ron AG freut sich sehr, die VerlÃ¤ngerung des Vertrags von Loic Galley um ein Jahr bekannt zu geben.

Der Freiburger TorhÃ¼ter wird mindestens bis 2027 das Trikot der Drachen tragen. Der 23-jÃ¤hrige TorhÃ¼ter, der aus dem Nachwuchs stammt, hat in dieser Saison bereits vier Spiele bestritten.

Gerd ZenhÃ¤usern, Sportdirektor: Â«Loic Galley zeigt uns jeden Tag seinen grossen Willen, sich eines Tages als einer der besten TorhÃ¼ter unserer Liga zu etablieren. Seine Fortschritte sind offensichtlich, und wir mÃ¶chten ihn dabei bestmÃ¶glich unterstÃ¼tzen und begleiten.Â»

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!