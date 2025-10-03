Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Schweiz National League HC Fribourg-Gotteron Fribourg-GottÃ©ron verlÃ¤ngert den Vertrag mit Loic Galley
HC Fribourg-Gotteron

Fribourg-GottÃ©ron verlÃ¤ngert den Vertrag mit Loic Galley

3. Oktober 20251 Mins read45
Share
Share

Fribourg. (PM HC Fribourg-GottÃ©ron) Die HC Fribourg-GottÃ©ron AG freut sich sehr, die VerlÃ¤ngerung des Vertrags von Loic Galley um ein Jahr bekannt zu geben.

Der Freiburger TorhÃ¼ter wird mindestens bis 2027 das Trikot der Drachen tragen. Der 23-jÃ¤hrige TorhÃ¼ter, der aus dem Nachwuchs stammt, hat in dieser Saison bereits vier Spiele bestritten.

Gerd ZenhÃ¤usern, Sportdirektor: Â«Loic Galley zeigt uns jeden Tag seinen grossen Willen, sich eines Tages als einer der besten TorhÃ¼ter unserer Liga zu etablieren. Seine Fortschritte sind offensichtlich, und wir mÃ¶chten ihn dabei bestmÃ¶glich unterstÃ¼tzen und begleiten.Â»

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!

44
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den MÃ¤nnern?

Share
Previous post MÃ¼nchens Headcoach Oliver David nach der Niederlage gegen Wolfsburg: â€žJede Saison ist ein Prozess, der Zeit brauchtâ€œ

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht verÃ¶ffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank fÃ¼r Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de erÃ¶ffnet Kanal fÃ¼r freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
HC Fribourg-GotteronInjury list

Fribourg-GottÃ©ron verpflichtet Daniel Ljunggren

Fribourg. (PM HCFG) Aufgrund der Verletzung von Lucas Wallmark hat Fribourg-GottÃ©ron entschieden,...

By29. September 2025
HC Fribourg-Gotteron

HC Fribourg-GottÃ©ron: Ein Verein mit Ambitionen auf allen Ebenen!

Fribourg. (PM HCFG) Die HC Fribourg-GottÃ©ron AG hat sich in der Zwischensaison...

By1. September 2025
HC Fribourg-GotteronTransfermarkt Int.

Fribourg-GottÃ©ron heuert Goalie Ludovic Waeber an

Fribourg. (PM HCFG) Die HC Fribourg-GottÃ©ron AG freut sich, die Verpflichtung von...

By21. August 2025
HC Fribourg-Gotteron

HC Fribourg-GottÃ©ron AG: Ein erster Titel auf dem Eis â€“ und Erfolge hinter den Kulissen

Fribourg. (PM HCFG) Die Saison 2024/25 wird als historisches Kapitel in die...

By2. Juli 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten