Fribourg-Gottéron und Benoît Jecker verlängern ihre Vereinbarung

Der HC Fribourg-Gottéron freut sich sehr, die Vertragsverlängerung von Benoît Jecker um drei weitere Saisons bekannt geben zu können. Der 29-jährige Freiburger Verteidiger wird...

Der HC Fribourg-Gottéron freut sich sehr, die Vertragsverlängerung von Benoît Jecker um drei weitere Saisons bekannt geben zu können.

Der 29-jährige Freiburger Verteidiger wird das Trikot der Drachen bis mindestens 2027 tragen.

Der Linkshänder, der im Jahr 2020 zu seinem Ausbildungsverein zurückkehrte, hat sich durch seine Konstanz, seine Professionalität und seine Zuverlässigkeit ausgezeichnet. So hat Benoît Jecker in drei Saisons kein einziges Spiel in der National League verpasst.

Zitat Christian Dubé: „Seit seiner Ankunft im Verein hat sich Benoît Jecker als wichtiger Spieler in unserer Verteidigung etabliert. Seine Besonnenheit und Effizienz schaffen im ganzen Team Vertrauen. Ich bin sehr glücklich, dass er sich entschieden hat, seine Karriere bei Gottéron fortzusetzen.“

Zitat Benoît Jecker: „Ich bin sehr zufrieden, dass mir der Verein angeboten hat, meinen Vertrag frühzeitig zu verlängern. Das ist ein toller Vertrauensbeweis. Als Freiburger hoffe ich, Teil der Mannschaft zu sein, die eines Tages den Schweizer Meistertitel gewinnen wird.“

4410 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.