Fribourg-Gottéron, Straubing und Slovan Bratislava sind Bozens Gegner beim 3. Südtirol Summer Classic

Bozen. (PM HCB) Zum dritten Mal wird der Südtirol Summer Classic, ein sommerliches Vorbereitungsturnier unter der Organisation des HCB Südtirol Alperia, ausgetragen.

Auch dieses Jahr werden in der Sparkasse Arena Mannschaften von internationalem Niveau erwartet: außer den Hausherren werden der HC Fribourg-Gottéron aus der Schweiz, die Straubing Tigers aus Deutschland und Slovan Bratislava aus Tschechien an der Veranstaltung teilnehmen. Das Turnier wird vom 25. bis 27. August stattfinden und steht im Rahmen der Feierlichkeiten zum 90-jährigen Bestehen des weißroten Vereins.

Der Summer Classic wird wie immer in zwei Halbfinalspielen, dem kleinen Finale um den dritten/vierten Platz und dem großen Finale ausgetragen. Am Freitag, 25. August, debütiert Bozen gegen Straubing (20:00 Uhr), am Samstag kreuzen Fribourg-Gottéron und Slovan Bratislava die Schläger (20:00 Uhr), während am Sonntag die beiden Endspiele auf dem Programm stehen (15:00 und 19:00 Uhr). Das Rahmenprogramm zu dieser Veranstaltung wird demnächst bekanntgegeben.

HC Fribourg-Gottéron

Fribourg-Gottéron wurde 1937 gegründet und spielt in der schweizerischen NLA. In der gesamten Vereinsgeschichte hat es noch nie zum Meistertitel gereicht, obwohl man zwischen 1992 und 1994 drei Mal in Folge im Finale stand und jedes Mal scheiterte. In den beiden letzten Saisonen kamen die Schweizer einmal ins Halbfinale (2021/22), während im letzten Jahr bereits in den Pre-Playoffs Endstation war. Fribourg hat fünf Mal an der Champions Hockey League teilgenommen, die beste Platzierung war ein Halbfinale in der Saison 2016/17.

Im Team aus dem Kanton Fribourg tummeln sich außer mehreren Schweizer Nationalspielern wie Goalie Reto Berra oder Stürmer Christoph Bertschy mehrere hochkarätige Cracks: die schwedischen Nationalspieler Andreas Borgman, Lucas Wallmark, Marcus Sörensen und Jacob de la Rose, weiters mit Chris Di Domenico ein alter Bekannter des italienischen Eishockeys, der nach zwei außerordentlichen Spielzeitenzwischen zwichen 2012 und 2014 in Asiago in der Schweiz und der NHL tätig war.

Das einzige Aufeinandertreffen zwischen den beiden Mannschaften gab es am 22. Februar 1970 im Eisstadion Ciudad Deportiva von Madrid. Dieses Match kam aufgrund einer Einladung von Real Madrid CF anlässlich der Stadioneinweihung zustande und hatte fast historischen Charakter: erstmals wurde ein Spiel des HCB im Fernsehen übertragen (auf spanischem Boden) und war Zugleich ein Prämien-Ausflug zum Saisonende. Die Begegnung endete mit einem klaren 7:2 Erfolg für Bozen (Fribourg spielte damals in der zweiten Schweizer Liga) durch fünf Treffer des Tschechen Jiří Dolana, die restlichen steuerten Arnaldo Vattai und Giancarlo Benvenuti bei.

Straubing Tigers

Die deutsche Mannschaft, gegründet im fernen 1942, hat sich in den letzten Jahren zu einem Spitzenteam der DEL entwickelt. Die ersten Jahre nach dem Aufstieg (2006) in die höchste deutsche Liga waren für die Tigers nicht leicht, bis sie sich 2012 erstmals für die Playoff qualifizierten und bis ins Halbfinale vordrangen. Der richtige Aufschwung erfolgte dann ab 2017, als Tom Pokel das Kommando übernahm: gerade er, der zweifache Übungsleiter der Foxes und Hauptdarsteller des ersten Bozner EBEL-Erfolges im Jahr 2014. Mit Pokel haben die Tigers in den letzten vier Saisonen einmal einen dritten und drei vierte Plätze in der Regular Season belegt, zweimal kam man bis ins Viertelfinale. 2022/23 nahm die Mannschaft aus Bayern erstmals an der alla Champions Hockey League teil und erreichte dabei das Achtelfinale.

Der Kader befindet ist noch zu definieren, fix sind jedoch zwei alte Bekannte der ICE Hockey League: der kanadische Verteidiger Nicolas Mattinen, der im letzten Jahr in Villach mit 43 Punkten aus 51 Spielen groß aufgetrumpft hat und Matt Bradley, Top Scorer zwischen Regular Season und Playoff der letzten Spielzeit im Trikot der Vienna Capitals (74 Punkte, 30+44).

Bisher gab es noch keine Begegnungen zwischen Bozen und Straubing.

Slovan Bratislava

Slovan Bratislava ist eine der ältesten und prestigeträchtigsten Mannschaften der Slowakei. Seit der Gründung im Jahr 1921 gewann Slovan einmal die tschechoslowakische und neun Mal die tschechische Meisterschaft, davon deren 6 in den 2000-er Jahren, die letzte 2022, zusätzlich holte man 2004 den Continental Cup und vier Mal den Spengler Cup. In der soeben zu Ende gegangenen Meisterschaft kam bereits im Viertelfinale das Aus, nachdem die Regular Season auf dem zweiten Platz beendet wurde. In den beiden letzten Jahren gab es zwei Teilnahmen an der Champions Hockey League, allerdings erreichte man beide Male nicht die Playoff. Von 2012 bis 2019 spielten die Slowaken in der KHL, bevor sie wieder in die Extraliga zurückkehrten.

In den Reihen von Bratislava gibt es mehrere bekannte Gesichter, beginnend von den Torhütern Samuel Baros und Jared Coreau: beide spielten vor einigen Jahren im Trikot der Bratislava Capitals (der zweite auch bei den Black Wings Linz). Außerdem steht mit dem Verteidiger Matt Murphy ein weiterer Ex-Linzer unter Vertrag und vor allem Brett Findlay: der kanadische Stürmer, der bei Bozen in der Saison 2018/19 und von 2020 bis 2022 152-mal zum Einsatz kam, hat erst vor wenigen Wochen einen Vertrag bei Slovan unterschrieben, nachdem er die letzte Saison in Fehervar im Einsatz war.

Bozen und Slovan Bratislava sind sich nur einmal in einem Freundschaftsspiel in der Romstraße am 23. Dezember 1963 gegenübergestanden, dabei gab es eine 13:1 Abfuhr für die Weißroten (Heini Oberdorfer erzielte damals den einzigen Bozner Treffer).

Das Programm

Freitag 25. August, 20:00 Uhr

HCB Südtirol Alperia vs Straubing Tigers

Samstag 26. August, 20:00 Uhr

Fribourg-Gottéron vs Slovan Bratislava

Sonntag 27. August, 15:00 Uhr

Finale 3/4. Platz

Sonntag 27. August, 19:00 Uhr

Finale

Siegerliste Südtirol Summer Classic

2019

1. HCB Südtirol Alperia

2. Stavanger Oilers

3. Thomas Sabo IceTigers

4. Rytiri Kladno

2021

1. Düsseldorfer EG

2. HCB Südtirol Alperia

3. HC Skoda Plzen

4. HC Ambrì-Piotta

