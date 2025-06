Fribourg-GottÃ©ron stattet Neuenschwander mit erstem Profivertrag aus

Fribourg. (PM HCFG) Fribourg-Gottéron hat den jungen Torhüter Elijah Neuenschwander für drei Spielzeiten verpflichtet.

Der HC Fribourg-Gottéron SA freut sich, die Verpflichtung von Elijah Neuenschwander für drei Saisons bekannt zu geben. Der Torhüter wird somit bis mindestens 2028 in Freiburg spielen.

Der 1,94 m grosse U20-Nationalspieler wird in dieser Saison an den EHC Chur ausgeliehen, wo er seine Entwicklung fortsetzen wird.

Der 2023 in die BCF Arena gewechselte Neuenschwander gilt als grosses Talent. Das beweist seine Einladung Anfang Juni zum NHL Scouting Combine 2025, einem Event, bei dem 90 junge Hoffnungsträger des weltweiten Eishockeys vor den Augen der NHL-Franchisen ihr Talent unter Beweis stellen können.

Mit dem ersten Profivertrag für den 18-jährigen Torhüter unterstreicht Fribourg-Gottéron seine Ausrichtung auf eine allgemeine Verjüngung des Kaders mit vielversprechenden Spielern.

Gerd Zenhäusern, Sportdirektor: «Wir sind vom grossen Potenzial von Elijah überzeugt, aber auch von seiner Arbeitsmoral. Wenn er so weitermacht, wird er sich in der National League durchsetzen können. Die kommende Saison in Chur wird ihm helfen, einen weiteren Schritt nach vorne zu machen.»

