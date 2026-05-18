Fribourg-Gottéron startet als Schweizer Meister 2026 mit hohen Ambitionen in die neue Saison

Fribourg. (PM HCFG) Nach dem ersten Schweizer Meistertitel der Vereinsgeschichte bereitet sich Fribourg-Gottéron auf die kommende Saison vor.

Ende Mai nimmt das Team die Vorbereitung für die neue Spielzeit auf. Die Begeisterung rund um den Klub ist enorm – die Preise für Stehplätz-Abos bleiben unverändert.

Die Saison 2025/2026 wird für immer einen besonderen Platz in der Geschichte von Fribourg-Gottéron einnehmen. Nach 46 Jahren des Wartens sicherten sich die Drachen erstmals den Schweizer Meistertitel. Die Bilder des ausgelassenen Jubels prägten nicht nur die Region, sondern die ganze Schweiz. Nach dem grössten Erfolg der Vereinshistorie richtet Fribourg-Gottéron den Blick entschlossen auf die kommende Saison.

In diesem Zusammenhang bedankt sich Fribourg-Gottéron herzlich bei allen Spielern und Staffmitgliedern, die am Gewinn des Meistertitels beteiligt waren und den Verein nun verlassen:

Juuso Arola

Reto Berra

Kevin Etter

Jeremi Gerber

Kyle Rau

Julien Rod

Ty Rattie

Julien Sprunger

Lucas Wallmark

Simon Holdener

Rikard Franzén

Besondere Anerkennung gilt dabei Reto Berra und Julien Sprunger. Der Torhüter hat den Klub über Jahre geprägt. Fribourg-Gottéron wünscht ihm für seine weitere Karriere nur das Beste.

Julien Sprunger gebührt ein ganz besonderer Dank. Mit seiner Loyalität, seiner aussergewöhnlichen Vereinstreue, seinen sportlichen Leistungen und seiner Vorbildfunktion hat der langjährige Captain nicht nur den Meistertitel gewonnen, sondern auch die Herzen der Fans erobert.

Für die Saison 2026/2027 verstärken folgende Personen das Team und den Staff:

Anthony Richard, Stürmer

Jonas Taibel, Stürmer

Ludovic Waeber, Torhüter

Benny Boqvist, Materialchef

Fabian Gunnarsson, Assistenztrainer

Antti Ropo, Athletiktrainer

Die Mannschaft nimmt die gemeinsame Saisonvorbereitung am 1. Juni auf. Auf dem Programm stehen neben der Meisterschaft auch die Spiele in der Champions Hockey League.

Enorme Begeisterung rund um den Verein

Die Begeisterung rund um den Verein wächst seit mehreren Jahren kontinuierlich. Die vergangenen Playoffs haben eindrücklich gezeigt, wie gross die Nachfrage nach Spielen in der BCF Arena inzwischen ist. Weil die einzigartige Atmosphäre in der Arena als wichtiger Erfolgsfaktor gilt, belässt der Klub die Abo-Preise für sämtliche Stehplatzkategorien unverändert. Erstmals seit 2020 werden die Preise für Sitzplatzabonnemente angepasst. Grund dafür sind die Weiterentwicklung der Arena, zusätzliche Plätze im unteren Ring, die Verkleinerung des Gästesektors sowie die bessere Sichtqualität einzelner Plätze. Neu umfasst das Angebot fünf Sitzplatzkategorien. Die Preise für die Saison 2026/27 sind ab sofort hier verfügbar. Bestehende Abonnentinnen und Abonnenten, die ihre Preiskategorie wechseln möchten, können sich direkt an die Ticketing-Abteilung wenden.

Auch bei einzelnen Hospitality-Angeboten wurden nach mehreren Jahren stabiler Konditionen Tarife und Leistungen angepasst. Sämtliche Informationen dazu sind ab sofort hier verfügbar. Neu wird zudem ein Teil der Plätze im Stamm Cardinal über den Ticketshop für alle Fans buchbar sein. Das Ziel des Vereins bleibt unverändert: allen Besucherinnen und Besuchern der BCF Arena ein einzigartiges Erlebnis zu bieten und möglichst vielen Menschen die besondere Atmosphäre dieser Arena zugänglich zu machen.

Der Verein bedankt sich bei den mehr als 2000 Mitgliedern von MyGottéron herzlich für ihre Treue und Unterstützung. Sie werden in Kürze kontaktiert, um sich auf die Warteliste für Saisonabonnemente eintragen zu lassen.

Die HC Fribourg-Gottéron AG dankt allen Fans und Partnern herzlich für ihre Unterstützung und ihre Loyalität. Der Verein freut sich darauf, gemeinsam mit allen eine spannende und emotionale Saison 2026/27 zu erleben.