Fribourg-GottÃ©ron setzt weiter auf Christian DubÃ© – Ex-Straubinger Dean Fedorchuk wird Chefscout

Fribourg. (PM HC F-G) Die HC Fribourg-Gottéron AG hat entschieden, das Amt des Cheftrainers auch für die Saison 2020/2021 Christian Dubé anzuvertrauen. Dubé wird...

Fribourg. (PM HC F-G) Die HC Fribourg-Gottéron AG hat entschieden, das Amt des Cheftrainers auch für die Saison 2020/2021 Christian Dubé anzuvertrauen.

Dubé wird in seiner Funktion von Pavel Rosa assistiert. Die Sportdirektion wird auf absehbare Zeit reorganisiert, wobei Dean Fedorchuk die Rolle des professionellen Scouts übernimmt.

Die HC Fribourg Gottéron AG hat geprüft, ob kommende Saison auf gleicher Basis wie seit dem vergangenen Oktober weitergearbeitet, ein neuer Cheftrainer engagiert oder Christian Dubé auschliesslich als Cheftrainer beibehalten werden soll. Dabei sind die Verantwortlichen zum Schluss gekommen, dass die erste der oben erwähnten Optionen umgesetzt werden soll.

Seit der Übernahme des Coaching-Staffs durch Dubé am 5. Oktober 2019 hat sich das Fanionteam von Fribourg-Gottéron aus einer misslichen Lage, die es schon fast zur Relegationsrunde verdammt hatte, zu befreien und eine erfolgreiche Saison (mit 44 Spielen) zu absolvieren. Dies trotz zahlreichen Absenzen in Schlüsselphasen der Spielzeit. Die Mannschaft hat dank der zurückgewonnenen Energie, ihrer Emotionen und Solidarität in einem atemberaubenden Endspurt die Playoff-Qualifikation noch gemeistert. Die Bilanz der abgelaufenen Saison, die aktuell sehr unsichere Situation und der noch zu vollziehende Übergang in das neue Stadion haben den Verein dazu bewegt, an Lösungen, die sich bewährt haben, festzuhalten.

Christian Dubé behält somit für die kommende Spielzeit 2020/2021 die Doppelfunktion als Cheftrainer und Sportchef. Er wird dabei von Pavel Rosa assistiert, der in seinem Amt für zwei weitere Saisons bestätigt wurde. Der 42-jährige Tscheche ist seit 2016 für die Jugendbewegung Gottéron MJ aktiv und war zwischen 2011 und 2013 Spieler des Fanionteams.

Momentan steht das Engagement einer dritten Person für den Coaching-Staff nicht zur Diskussion. Je nach Lage und Entwicklung der aktuellen Situation, könnte das Thema diesen Sommer noch einmal aufgegriffen werden.

Im Rahmen der temporären Reorganisation der Sportabteilung des Vereins werden in den kommenden Wochen ein paar Anpassungen vorgenommen. Dean Fedorchuk wird dabei mit dem professionellen Scouting beauftragt, was das Pflichtenheft des Sportchefs von Fribourg-Gottéron entlasten wird. Fedorchuck, der bereits für die Winnipeg Jets als professioneller Scout tätig war, ist in seiner neuen Funktion kein unbeschriebenes Blatt.