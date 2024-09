Fribourg-GottÃ©ron mit hohen Ambitionen

Die HC Fribourg-Gottéron AG will im Hinblick auf die Saison 2024-2025 sowohl auf dem Eis als auch hinter den Kulissen weiter vorankommen. Zu Beginn...

Die HC Fribourg-Gottéron AG will im Hinblick auf die Saison 2024-2025 sowohl auf dem Eis als auch hinter den Kulissen weiter vorankommen.

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2024-2025 hegt die HC Fribourg-Gottéron AG sowohl auf dem Eis als auch hinter den Kulissen grosse Ambitionen. Diese Botschaft haben die Verantwortlichen der HC Fribourg-Gottéron AG an diesem Montag, den 2. September, den Medien übermittelt.

Weiterhin begeistern

Der Verein freut sich, mitteilen zu können, dass mehr als 99% seiner Abonnenten ihr Saisonabo verlängert haben. Die 7500 zur Verfügung stehenden Dauerkarten wurden erneut abgesetzt. Derzeit ist die Warteliste, die fast 500 Personen umfasst, bis mindestens Mai 2025 geschlossen.

Nachdem die HC Fribourg-Gottéron AG in der vergangenen Saison alle Spiele ausverkauft hatte, möchte sie diesen Trend fortsetzen und sogar noch weiter ausbauen, da die Kapazität der Eishalle im Laufe der Meisterschaft mehrmals erweitert werden soll. Auch im Bereich der Hospitality freut sich der Verein über den erneuten Anklang, den sein Angebot bei seinen Partnern fand.

Verbesserung des Erlebnisses Gottéron

Insgesamt wird das Erlebnis rund um Fribourg-Gottéron in dieser Saison weiter ausgebaut. Mit einer qualitativ hochwertigen Präsenz in den sozialen Medien, aber auch mit Veranstaltungen wie dem Big Day oder dem Dragon Weekend will der Verein seinen Fans nahe sein.

Parallel dazu setzt die BCF Arena die Diversifizierung ihrer Aktivitäten fort. Neben Konzerten, Art On Ice, dem Unihockey-Superfinale und den Swiss Ice Hockey Games im Dezember (Tschechien, Finnland, Schweden und die Schweiz werden teilnehmen) finden hinter den Kulissen der besten Eisbahn der Schweiz zahlreiche Seminare und Konferenzen statt (Swiss location award 2024).

Beste Voraussetzungen mitbringen

In sportlicher Hinsicht greift die erste Herrenmannschaft der Drachen die Saison voller Ambitionen an und freut sich auf mehrere Herausforderungen. Unter der Leitung von Patrick Emond will Fribourg-Gottéron in der regulären Saison unter die Top 6 kommen und unter den bestmöglichen Umständen in die Playoffs einziehen.

Im Dezember wird das leicht überarbeitete Kontingent 2023-2024 anlässlich des Spengler Cups auch die Bündner Berge entdecken. Mit der Unterstützung seiner Fans und einer starken Werbung für den Verein im Ferienort hofft Fribourg-Gottéron, das Finale des Turniers zu erreichen. Parallel dazu wollen die Teamkollegen um Captain Julien Sprunger auf der europäischen Bühne der Champions Hockey League aufblühen und die erste Runde überstehen, um sich für den weiteren Verlauf des Wettbewerbs alle Türen offen zu halten.

Die letzte Woche vorgestellten Ladies von Fribourg-Gottéron streben eine Teilnahme an den Playoffs an. Mit einem verstärkten Kontingent und einem neuen Trainer verfügen die Freiburgerinnen über zahlreiche Trümpfe. Die erwartete Progression entspricht der im Sommer ausgearbeiteten Strategie zur Entwicklung des Frauenhockeys.

In den Reihen der Juniorenbewegung wird die seit mehreren Jahren geleistete Grundlagenarbeit fortgesetzt. Die lokale Verbundenheit des Vereins bleibt tief in seiner Philosophie verankert. Fribourg-Gottéron investiert weiterhin in seinen Nachwuchs, wie die Projekte „Futur Dragon“, Talentmanagement sowie der neue Ausbildungsrahmen zeigen.

Die HC Fribourg-Gottéron AG wünscht allen Fans, Partnern und Medienvertreterinnen und -vertretern eine erfolgreiche Saison 2024-2025.