Fribourg-Gottéron ist Schweizer Meister

Fribourg. (PM HC FG) 46 Jahre nach dem Aufstieg in die Nationalliga A hat der HC Fribourg-Gottéron erstmals den Schweizer Meistertitel gewonnen – die Krönung einer historischen Saison.

Als dienstältester Klub der höchsten Spielklasse hat der Verein, der weit über die Kantonsgrenzen hinaus eine treue Anhängerschaft zählt, die Finalserie der National League für sich entschieden. Es ist ein Moment von sporthistorischer Tragweite – und zugleich einer der kollektiven Begeisterung: Seit Donnerstagabend teilten Zehntausende Anhänger der Drachen ihre Leidenschaft in und rund um die BCF Arena. Bilder, die sich dauerhaft ins kollektive Gedächtnis einprägen dürften.

Der Titelgewinn ist das Resultat einer geschlossenen Mannschaftsleistung unter der Führung des langjährigen Captains Julien Sprunger. Nach 24 Saisons auf höchstem Niveau beendet die Nummer 86 ihre Karriere mit dem ersten Meistertitel. Auch für Torhüter Reto Berra markiert die letzte Spielzeit im Freiburger Dress den Höhepunkt seiner Laufbahn.

Im Anschluss an die Qualifikation zeichnete der Klub folgende Spieler aus:

– Laurent-Haymoz-Trophäe (Identifikationsfigur): Julien Sprunger

– Jean-Lussier-Trophäe (bester Stürmer): Sandro Schmid

– Paul-André-Cadieux-Trophäe (bester Verteidiger): Michael Kapla

– Bykov-Khomutov-Trophäe (MVP): Reto Berra

– Gaston-Pelletier-Trophäe (von den Trainern gewählter verdienter Spieler): Attilio Biasca

Ausserordentliche Begeisterung

Die Saison war auch abseits des Eises von aussergewöhnlicher Resonanz geprägt: 101, respektive 102 ausverkaufte Spiele – unter Einbezug der öffentlichen Übertragung des siebten Finalspiels am 30. April – unterstreichen die Anziehungskraft der BCF Arena. Durchschnittlich 9372 Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten für eine eindrückliche Kulisse. Der Unterstützerverein MyGottéron überschritt die Marke von 2000 Mitgliedern. Gross war auch die Nachfrage im Merchandising, nicht zuletzt dank einer gemeinsamen Aktion von Kop Nord und Klub mit 10 000 Finale-Shirts.

Die Entwicklung wurde von einem erweiterten gastronomischen Angebot begleitet, das den gewachsenen Anforderungen erfolgreich gerecht wurde.

Die BCF Arena als Erlebnisort

Die BCF Arena etabliert sich zunehmend als multifunktionaler Veranstaltungsort. Neben dem Eishockey trugen Formate wie die Bellarena Konzertreihe, die Superfinals im Unihockey oder «Art on Ice» zur Auslastung bei. Mit den IIHF Ice Hockey World Championships 2026, die teilweise in Freiburg stattfinden werden, stehen weitere Grossanlässe an. Parallel dazu nehmen Seminare und Führungen zu, was die nachhaltige Entwicklung des Standorts unterstreicht und es dem Verein ermöglicht, seine Engagements im Nachwuchs- und Frauenhockey weiter auszubauen.

Der HC Fribourg-Gottéron dankt seinen Fans, Partnern, Sponsoren, Mitarbeitenden und Freiwilligen sowie den lokalen und kantonalen Behörden und der Antre AG für die Unterstützung während dieser aussergewöhnlichen Saison.