Fribourg-GottÃ©ron in voller Besetzung fÃ¼r die Saison 2025-2026

Fribourg. (PM HCFG) Das Team, das in der Saison 2025-2026 die Farben des HC Fribourg-Gottéron vertreten wird, steht fest.

Mit einer gelungenen Mischung aus Erfahrung, Jugend und vielversprechenden Neuzugängen will der Verein weiter vorankommen und die Fans in der BCF Arena begeistern.

Das offizielle Training beginnt am Montag, 12. Mai. Der traditionelle Big Day findet am Samstag, 23. August, statt. Zur Erinnerung: Die National League startet am Dienstag, 9. September. Zudem wird Fribourg-Gottéron am Spengler Cup 2025 teilnehmen, um seinen Titel zu verteidigen.

Gerd Zenhäusern, Sportdirektor: «Wir freuen uns darauf, mit den Vorbereitungen für die neue Saison zu beginnen. Der neue Staff und die neuen Gesichter bringen neue Impulse mit. Alle sind hochmotiviert für die kommende Spielzeit.»

Contingent / Kontingent 2025-2026

GARDIENS / TORHÜTER

Reto Berra

Loïc Galley

Elijah Neuenschwander

DÉFENSEURS / VERTEIDIGER

Michael Kapla USA

Simon Seiler

Benoît Jecker

Patrik Nemeth SWE

Alessio Guignard

Yannick Rathgeb

Ludvig Johnson

Maximilian Streule

Andrea Glauser

ATTAQUANTS / STÜRMER

Marcus Sörensen SWE

Lucas Hedlund

Attilio Biasca

Henrik Borgström FIN

Samuel Walser

Christoph Bertschy

Lucas Wallmark SWE

Jeremi Gerber

Kevin Nicolet

Julien Rod

Killian Mottet

Sandro Schmid

Kevin Etter

Julien Sprunger

Jan Dorthe

Jacob De la Rose SWE

Nathan Marchon

STAFF

Roger Rönnberg Entraîneur / Cheftrainer

Rikard Franzén Entraîneur-assistant / Assistenztrainer

Lars Leuenberger Entraîneur-assistant / Assistenztrainer

David Aebischer Entraîneur des gardiens / Goalietrainer

Simon Holdener Coach de performance / Performancecoach

Pierre Reynaud Team manager

Mathias Wanner Masseur

Sylvain Aeby Chef matériel / Materialwart

Stefan Julmy Chef matériel / Materialwart

Erik Lignell Videoanalyst

