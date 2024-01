Fribourg-GottÃ©ron holt sich VerstÃ¤rkung

Fribourg-Gotteron. (PM HCFG) Im Hinblick auf das Ende der Saison hat die HC Fribourg-Gottéron AG beschlossen, ihr Kontingent zu verstärken. Als einziger Verein der...

Als einziger Verein der National League, der nur sechs ausländische Lizenzen in Anspruch genommen hat, verpflichtet Fribourg-Gottéron Thomas Grégoire bis zum Ende der Spielzeit 2024. Der 25-jährige kanadische Verteidiger lief in dieser Saison für den schwedischen Verein Rögle auf. Grégoire, der 2021 finnischer Meister wurde und in den letzten Playoffs ins All-Star-Team gewählt wurde, zeichnet sich durch nachgewiesene Offensivqualitäten aus.

Gerd Zenhäusern, Assistent des Sportdirektors: „Wir freuen uns, Thomas Gregoire für die letzte Saisonhälfte verpflichten zu können. Seine Erfahrung in Finalserien, in denen er sich oft ausgezeichnet hat, ist ein weiterer Pluspunkt für unser Team.“

Zudem hat Fribourg-Gottéron den kanadischen Stürmer Cory Emmerton mit einer B-Lizenz unter Vertrag genommen. Der ehemalige National-League-Spieler, der derzeit in der Swiss League beim HC Sierre spielt, wird erst zu den Drachen stossen, wenn die Saison des Walliser Clubs beendet ist. Seine acht Saisons Erfahrung in der National League werden sich im Endspurt der aktuellen Spielzeit als vorteilhaft erweisen.

Gerd Zenhäusern, Assistent des Sportdirektors: „Als vielseitiger Spieler mit grosser Erfahrung kann uns Cory Emmerton zum Zeitpunkt der Playoffs sehr interessante Alternativen bieten.“