Fribourg-Gottéron gewinnt den Spengler Cup

Fribourg-Gottéron hat den ersten Titel seiner Vereinsgeschichte gewonnen. In den Bündner Bergen haben die Drachen sowohl auf als auch neben dem Eis aufgetrumpft. Das “Chalet Fribourgeois” eroberte ein breites Publikum.

Bei seiner dritten Teilnahme am Spengler Cup gewann Fribourg-Gottéron zum ersten Mal den Spengler Cup. Die Drachen setzten sich gegen die Deutschen aus Straubing durch. In einer ausverkauften Eishalle, getragen von tausenden Fans, suchten die Drachen nach dem ersten Titel in der Vereinsgeschichte. Dieser Sieg krönte den grossartigen Lauf der Spieler von Lars Leuenberger während dieser Woche in den Bündner Bergen.

Nach einer knappen Niederlage im Penaltyschiessen gegen die Tschechen von Pardubice (2-3) zum Auftakt, gewannen sie gegen die Finnen von Karpät Oulu (6-4). Im Halbfinale zeigten die Freiburger Charakter, drehten das Spiel und besiegten den HC Davos (4-2). “Die Mannschaft hat enorme Qualitäten gezeigt. Wir sind stolz auf diesen Erfolg und überzeugt, dass er die Gruppe für den Rest der Saison stärken wird“, erklärte Sportdirektor Gerd Zenhäusern.

Dieser Sieg auf dem Eis ist auch einer aufregenden Freiburger Gesamtdynamik in Davos zu verdanken. Während des ganzen Turniers brachten die Fans des Vereins den Bündner Ferienort zum Beben. Symbol dieser Begeisterung war das “Chalet Fribourgeois”. Das Projekt, das vom HC Fribourg-Gottéron mit verschiedenen wichtigen Akteuren des Kantons wie dem Freiburger Tourismusverband, Fribourgissima, Terroir Fribourg, dem Staat und Le Gruyère AOP getragen wurde, gab den Fans der Drachen und anderer Mannschaften im gemütlichen, mit Holz verkleideten “Chalet Fribourgeois” das Gefühl, im Kanton Freiburg zu sein – nicht zuletzt dank einer Auswahl an regionalen Gerichten. In sechs Tagen wurden 2500 Mahlzeiten serviert (darunter eine grosse Mehrheit an Fondues), das Ganze in einer unvergesslichen Atmosphäre, begleitet von Gesängen, die vom Solisten Fabien Crausaz vorgetragen wurden. Auch die ausgezeichneten Weine aus dem Vully kamen in Davos nicht zu kurz.

L’événement média «Fribourg United» réunissant le club, l’Union fribourgeoise du Tourisme, l’Interprofession du Gruyère AOP et Fribourgissima a mis en lumière l’implication de Fribourg au cœur des grands rendez-vous sportifs et culturels le vendredi 27 décembre. La table ronde destinée aux médias sur l’impact des grands événements a livré de nombreux enseignements grâce à l’expérience de la station grisonne dans ce domaine. D’autres événements liés au hockey féminin ainsi qu’au Championnat du Monde de Hockey sur Glace 2026 de l’IIHF ont eu lieu avec succès dans le Chalet Fribourgeois.

Der Medienanlass „Fribourg United“, an dem der Verein, der Freiburger Tourismusverband, die Interprofession du Gruyère AOP und Fribourgissima teilnahmen, hat am Freitag, den 27. Dezember, das Engagement Freiburgs im Herzen der grossen sportlichen und kulturellen Ereignisse hervorgehoben. Die Medienrunde über die Wichtigkeit von Grossveranstaltungen lieferte dank der Erfahrung des Bündner Ferienortes in diesem Bereich zahlreiche Erkenntnisse. Schliesslich konnten die Besucherinnen und Besucher des “Chalet Fribourgeois” an weiteren Veranstaltungen und Gesprächen teilnehmen, etwa zu den Themen Frauen-Eishockey und Hockey-Weltmeisterschaft 2026.

Die HC Fribourg-Gottéron AG ist sehr stolz auf das Engagement, das die Mannschaft und ihre Fans während dieses Spengler Cups gezeigt haben. Ihnen allen ein ausgezeichnetes Jahr 2025!

