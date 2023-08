Fribourg-GottÃ©ron deklassiert Slovan Bratislava

Artikel anhören Bozen. (PM HCB) Klarer Sieg von Fribourg-Gottéron im zweiten Halbfinale des Südtirol Summer Classic presented by Sparkasse. Die Schweizer besiegten Slovan Bratislava...

Bozen. (PM HCB) Klarer Sieg von Fribourg-Gottéron im zweiten Halbfinale des Südtirol Summer Classic presented by Sparkasse.

Die Schweizer besiegten Slovan Bratislava mit 9:1 und sind der zweite Finalist. Morgen, 27. August, findet um 15:00 Uhr die Begegnung um den dritten/vierten Platz zwischen dem HCB Südtirol Alperia und Slovan Bratislava statt, um 19:00 Uhr folgt das Finale zwischen Fribourg und den Straubing Tigers.

Das Match. Fribourg-Gottéron bestimmte das Spiel bereits ab der ersten Minute an und ging prompt nach vier Minuten im Powerplay durch Wallmark in Führung. Drei Minuten später folgte der zweite Treffer, diesmal war es Jecker mit einem Schuss aus mittlerer Distanz, der den Weg durch mehrere Beine hindurch in den Kasten von Coreau fand. Slovan fand einfach nicht zu seinem Spiel und musste kurz vor der ersten Pause den dritten Treffer hinnehmen: Sörensen vollendete eine herrliche Puckstafette mit Sutter und Wallmark.

Auch in Drittel zwei änderte sich das Bild nicht. Slovan überstand zuerst zwei Powerplay schadlos, kapitulierte jedoch nach vierunddreißig Minuten zum vierten Mal: als Torschütze zeichnete Marchon aus kürzester Distanz verantwortlich, nach weiteren drei Minuten erzielte Sörensen seinen zweiten Treffer bei einem Breakaway.

Auch im Schlussabschnitt fand der Monolog der Schweizer seine Fortsetzung: es waren gerade 24 Sekunden vergangen, da klingelte es abermals im Kasten von Coreau durch einen Rebound von Sprunger. Doch das war noch nicht das Ende, Friburg setzte noch dreimal durch De La Rose, Jörg und Killian Mottet nach, während Minarik 24 Sekunden vor dem Schlusspfiff dem Schweizer Goalie Rüegger das Shutout vermasselte.

Fribourg-Gotteròn – Slovan Bratislava 9:1 [3:0 – 2:0 – 4:1]

Die Tore: 04:46 Lucas Wallmark PP1 (1-0); 07:25 Benoit Jecker (2-0); 19:10 Marcus Sörensen (3-0); 34:12 Nathan Marchon (4-0); 37:23 Marcus Sörensen (5-0); 40:24 Julien Sprunger (6-0); 43:35 Jacob De La Rose (7-0); 48:59 Mauro Jörg (8-0); 57:41 Kilian Mottet (9-0); 59:36 Jakub Minarik (9-1)

Schiedsrichter: Benvegnù/Stefenelli – Brondi/Pace

Zuschauer: 840

