Fribourg: Eine Saison voller Emotionen

Fribourg. (PM HCFG) Die Saison 2024-2025 wird den Fans und Mitgliedern der HC Fribourg-Gottéron AG noch lange in Erinnerung bleiben.

Mit dem Titelgewinn beim Spengler Cup setzte das Fanionteam eine Dynamik in Gang, die die Mannschaft bis ins Halbfinale der Playoffs führte. Auch hinter den Kulissen wurde der Verein kontinuierlich weiterentwickelt.

Gemeinsam mit Tausenden von Fans und einer ganzen Region fiebern alle Akteure des Vereins bis zum Ende des Playoff-Halbfinals mit. Eine beeindruckende Leistung, die bestätigt, dass die zu Beginn der Saison verkündeten Ambitionen realistisch waren.

Auch wenn Fribourg-Gottéron zum zweiten Mal in Folge das Playoff-Halbfinale erreicht hat, war das Saison-Szenario vom Charakter der Mannschaft geprägt. Nach einem missglückten Start und dem Ausscheiden im Achtelfinale der Champions Hockey League konnte der Verein dank der Verpflichtung von Lars Leuenberger den ersten Titel seiner Geschichte beim Spengler Cup gewinnen. Dieses Ereignis stand im Zeichen einer aussergewöhnlichen Begeisterung der Fans. Durch diesen Erfolg entstand eine neue Dynamik, die es den Drachen ermöglichte, sich in der Meisterschaft zu erholen und in den Playoffs zu glänzen. Auch die Integration mehrerer junger Freiburger während dieser Saison war überaus erfreulich.

In diesem Zusammenhang verlieh der Verein bei seiner Saisonabschlussfeier die folgenden Trophäen:

Trophäe Jean Lussier (bester Torschütze): Marcus Sörensen

Trophäe Bykov-Khomutov (MVP): Lucas Wallmark

Trophäe Paul-André Cadieux (bester Verteidiger): Rafael Diaz

Trophäe Gaston Pelletier (verdientester Spieler): Sandro Schmid

Trophäe Laurent Haymoz (Symbolfigur des Vereins): Ryan Gunderson

Bei den Damen gab es in sportlicher Hinsicht ebenfalls Höhen und Tiefen. Doch auch hier entwickelt sich die Mannschaft weiter. Ein Beweis dafür ist, dass am 8. Dezember 2024 mehr als 3000 Menschen das Spiel der Damenmannschaft besuchten. Höhepunkt war das Finale des Schweizer Cups. Das Engagement von Thomas Zwahlen, der in dieser Saison als Trainer Schweizer Meister wurde, setzt neue Massstäbe.

Auch bei den Junioren gab es zahlreiche Erfolgsmeldungen. Dank des Engagements aller Beteiligten konnte sich jedes Team weiter verbessern. Die Integration von Nachwuchsspielern in die erste Mannschaft zeigt, dass der eingeschlagene Weg stimmt.

Unerschütterliche Unterstützung

Die BCF Arena war während der gesamten Saison erneut ausverkauft. Seit März 2023 fanden alle Spiele der National League in einer vollen Arena statt. Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, wurde die Kapazität der Eisbahn weiter auf 9262 Zuschauer erhöht, eine Entwicklung, die sich in der nächsten Saison fortsetzen wird. Es sei darauf hingewiesen, dass diese Entwicklung es dem Verein ermöglicht hat, sein Hospitality-Angebot an Spielabenden weiter auszubauen.

Gleiches gilt für die Partner. Wie es seine Tradition ist, wird Gottéron von einem vielfältigen und leidenschaftlichen wirtschaftlichen Netzwerk von fast 700 Sponsoren unterstützt.

Darüber hinaus arbeitet der Verein Hand in Hand mit den Organisatoren der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2026. Verschiedene Anpassungen der Arena wurden genehmigt, sodass die BCF Arena auf allen Ebenen weiterhin wegweisend bleibt.

Zukunftsträchtige Veranstaltungen

Die BCF Arena, die beim Swiss Location Award als eine der besten Veranstaltungsstätten des Landes ausgezeichnet wurde, hat weiterhin einzigartige Veranstaltungen ausgerichtet. Die Swiss Ice Hockey Games, Art On Ice, Bellarena und andere haben sich einen Namen gemacht.

Was Seminare anbelangt, so verzeichnete die Arena einen Besucheranstieg von mehr als 25 % bei insgesamt fast 500 Veranstaltungen, was die Angemessenheit der Strategie zur Diversifizierung ihrer Aktivitäten bestätigt.

Auch in diesem Frühjahr wird die BCF Arena wieder zahlreiche wichtige Veranstaltungen und Events bieten, die man nicht verpassen sollte.

Sommerkalender:

27. April: Unihockey-Superfinale

3. Mai: MMA, Influence Fight Club

11. Mai: BCF Arena Kleiderbörse

24., 29. und 30. Mai: Bellarena Konzerte

21., 22. und 27. Juni: Turnier Sekulic

Die HC Fribourg-Gottéron AG dankt allen Fans, Abonnenten, Partnern und der gesamten Gottéron-Familie für die unermüdliche Unterstützung in der Saison 2024-2025.

