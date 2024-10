Fribourg: DiDomenico geht, Lilja kommt

Fribourg. (PM HCFG) Die HC Fribourg-Gottéron AG vermeldet die Verpflichtung des Stürmers Jakob Lilja. Der 31-jährige Linkshänder spielte in dieser Saison bei Ambri-Piotta. Der...

Der 31-jährige Linkshänder spielte in dieser Saison bei Ambri-Piotta. Der schwedische Flügelstürmer wird die siebte Ausländerlizenz der Drachen in Anspruch nehmen.

Chris DiDomenico geht den umgekehrten Weg und verlässt den Verein mit sofortiger Wirkung. Im Rahmen dieses Austausches möchte Fribourg-Gottéron dem kanadischen Stürmer herzlich für seinen Einsatz während seiner Spielzeiten in der BCF Arena danken.

Gerd Zenhäusern, Sportdirektor: „Chris DiDomenico hat in den letzten Jahren eine wichtige Rolle in Freiburg gespielt. Da sein Vertrag in dieser Saison ausläuft, haben wir ihm die Möglichkeit gegeben, sich bei einem anderen Verein zu profilieren. Jakob Lilja sammelte in der vergangenen Saison 30 Punkte für die Leventiner. Wir sind überzeugt, dass er seine Qualitäten auch in seinem neuen Umfeld unter Beweis stellen kann.“

