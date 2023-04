„Freue mich sehr, dass ich jetzt zurÃ¼ck nach Augsburg komme und dort das Trikot der Panther tragen darf“ – Panther bestÃ¤tigen Moritz Elias

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther können einen weiteren Neuzugang vermelden. Von den Adlern Mannheim wechselt der 19-jährige Stürmer Moritz Elias zurück in seine...

Von den Adlern Mannheim wechselt der 19-jährige Stürmer Moritz Elias zurück in seine Heimatstadt.

Moritz Elias startete seine Eishockeykarriere im Nachwuchs des Augsburger Eislaufvereins. Über die Station ESV Kaufbeuren wechselte der 173 cm große und 78 kg schwere Linksschütze im Jahr 2017 in die Nachwuchsabteilung der Adler Mannheim. Per Leihe lief Elias in der Saison 2020-21 im Alter von nur 16 Jahren im Trikot der Nürnberg Ice Tigers erstmalig in der PENNY DEL auf und verbuchte in seinen 16 Einsätzen sogar zwei Scorerpunkte. Die Saison 2021-22 begann der aktuelle deutsche U19-Nationalspieler dann für die Saskatoon Blades in der kanadischen Junioren-Liga WHL (28 Spiele) und beendete sie in der DEL2 bei den Heilbronner Falken, Kooperationspartner der Adler Mannheim (23 Spiele).

In der abgelaufenen Spielzeit kam Moritz Elias fünfmal für die Adler Mannheim in Deutschen Eishockey Liga zum Einsatz. Dazu kamen 48 Einsätze für Heilbronn in der zweiten Liga. Dabei stehen für den gebürtigen Augsburger sieben Tore und fünf Assists zu Buche.

Moritz Elias, der die Rückennummer 46 erhält, über seine Rückkehr in die Fuggerstadt: „Ich habe meine Heimat sehr jung des Eishockeys wegen verlassen und freue mich sehr, dass ich jetzt zurück nach Augsburg komme und dort das Trikot der Panther tragen darf. Mein Ziel ist es, dass ich mich hier zum DEL-Spieler weiterentwickeln und ich mir mit harter Arbeit und guten Leistungen einen festen Platz im Team erkämpfen kann.“

„In der DEL2 hätte Moritz Elias als U21-Spieler gezählt, in der DEL fällt er nun unter die U23-Regelung. Mit seiner Verpflichtung haben wir vier U23-Stürmer in unserem Kader, was uns einige Optionen im Line-Up gibt. Moritz spielt schon seit drei Jahren bei den Profis mit und weiß genau, was von ihm verlangt wird. Er ist ein sehr talentierter Spieler, der seinen Weg als Profi gehen wird. Auf diesem Weg werden wir ihn unterstützen“, so Christof Kreutzer.

