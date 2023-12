Freitag: SCR GeburtstagsGala im Kongresshaus – Samstag: Werdenfelser Hockey Day

Artikel anhören Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Mit den Auswärtssiegen am Sonntag in Stuttgart und in Passau letzten Dienstag hat die Riesserseer Mannschaft erstmal für etwas...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Mit den Auswärtssiegen am Sonntag in Stuttgart und in Passau letzten Dienstag hat die Riesserseer Mannschaft erstmal für etwas Ruhe im Umfeld sorgen können und den Weg zu fröhlichen Feierlichkeiten geebnet.

Am morgigen Freitag um 19 Uhr starten nun die Geburtstagsfeierlichkeiten zum 100jährigen Jubiläum der Eishockeyabteilung unter dem Dach des SC Riessersee. Den Auftakt in den Jubiläumsfeiermarathon bildet die große Geburtstags-Gala im Kongresshaus. Auf einem historischen Rundgang sind nicht nur Unikate aus 100 Jahren SC Riessersee zu bestaunen, sondern werden auch zahlreiche Legenden des Clubs auf der Bühne zu Wort kommen. Unser Moderator des Abends, Marco Wanke, wird in kurzweiligen Gesprächsrunden die eine oder andere Anekdote den Weiß-Blauen Legenden entlocken. Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl im Kongresshaus gesorgt. Nach der Feier ist vor dem „Werdenfelser Hockey Day“. Dieser findet am Samstag, 23. Dezember statt.

Zweimal Derby, zweimal Eishockey, zweimal Emotion und Leidenschaft. Eishockeyherz, was willst du mehr?

Die erste Begegnung am Samstag bestreitet der TSV Farchant um 15 Uhr gegen den EV Mittenwald und um 19:30 Uhr kommt es dann zum 270. Oberlandderby gegen Bad Tölz. Bisher hat der SC Riessersee 125 Derbys für sich entscheiden können, Bad Tölz verließ 118 Mal als Sieger das Eis und die restlichen Begegnungen endeten Unentschieden.

Das Programm zum „Werdenfelser Hockey Day“:

Samstag, 23.12.2023

14:00 Uhr – Öffnung der Fanmeile vor dem Olympia-Eissportzentrum

Natürlich ist der Würschtlmo dabei, es gibt Glühwein und auch einen Stand mit Kaiserschmarrn. Der offizielle Ausrüster des SCR, die Firma CCM, ist mit einem Actionstand vertreten. Christina Scheib, eine bekennende Weiß-Blaue – auch als „Truckerin in Pink“ im TV bekannt, ist mit ihrem Truck samt Aufleger vor dem OEZ vertreten.

15:00 Uhr – TSV Farchant vs. EV Mittenwald

17:15 Uhr – ca. 18:15 Uhr werden Legenden des Clubs mit Franz Reindl, Ignaz Berndaner, Florian Vollmer und Andi Raubal auf dem Truckaufleger eine Autogrammstunde geben. Hinzu wird unser Moderatorenduo Bolz/Brückner mit den Legenden und Vertretern aus dem Bereich Para Eishockey Interviews führen.

Um 18:30 Uhr schließt die Fanmeile und die Stadiontore öffnen sich für das Derby gegen Bad Tölz

19:30 Uhr – SC Riessersee vs. Tölzer Löwen – bereits die 270. Auflage des Klassikers

1. Drittelpause: Einlagespiel der U7 des SCR

In den Drittelpausen werden auf der Videowall Zusammenschnitte aus der 100jährige Geschichte des Clubs gezeigt.

Tickets für die Heimspiele des SCR, das Heimspiel am 100. Geburtstag der Weiß-Blauen am 23.12.23 und zur großen SCR Gala im Kongresshaus gibt es in unserem Onlineshop: https://bit.ly/scr-ticketshop oder zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle vor Ort am Stadion. Auch die Abendkasse wird ab 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet sein. Die Begegnungen werden auch live auf Sprade-TV übertragen.