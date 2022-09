Freitag Saisonauftakt in Rosenheim – SCR empfÃ¤ngt am Sonntag HÃ¶chstadt

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Endlich geht es um Punkte und die Saison 2022/23 kann nach vielen Wochen der Vorbereitung durchstarten. Ab sofort wird es für...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Endlich geht es um Punkte und die Saison 2022/23 kann nach vielen Wochen der Vorbereitung durchstarten.

Ab sofort wird es für die Weiß-Blauen ernst und die Karten für die Punkterunde werden neu gemischt. Gleich zum Auftakt sind die Garmisch-Partenkirchner bei den Starbulls Rosenheim zu Gast. In der Vorbereitung kreuzten beide Clubs bereits die Schläger, jeweils die Gastgebermannschaft konnte dabei einen Heimsieg für sich verbuchen (SCR @Rosenheim 2:3 und SCR vs. Rosenheim 4:2).

„Wir hatten eine gute Vorbereitung, aber die Aussagekraft der Vorbereitungsspiele die wir hatten, ist nicht all zu groß. Jetzt kommen die wirklichen Tests. Wir wollen aus jedem Test besser rauskommen und uns weiterentwickeln. Wir können es jetzt kaum erwarten, in die Saison zu starten. Aktuell bin ich zufrieden wo wir stehen, aber wir haben noch einige Bereiche, in denen wir uns verbessern wollen und auch werden. In Rosenheim wird es für uns eine interessante Herausforderung – mit den vielen Zuschauern macht ein Derby dann richtig Spaß!“, so Pat Cortina zum bevorstehenden Start in die Punkterunde.

Nach dem Obernbayernderby in Rosenheim steht für den SC Riessersee am Sonntag, 02.10.2022 um 18:30 Uhr, das erste Heimspiel der Punkterunde auf dem Programm. Zu Gast werden die Höchstadt Alligators sein. Das Spiel beginnt ausnahmsweise erst um 18:30 Uhr aufgrund eines vorher stattfindenden Jugendturniers der Nachwuchsabteilung des SCR. „Es wird viel Eishockey an diesem Wochenende im Olympia-Eissportzentrum zu sehen geben. Zunächst das internationale Turnier der U9 (unter Neunjährige), welches bereits am Samstag beginnt und bis Sonntagnachmittag dauert. Danach ist dann unser Heimspielauftakt in der Oberliga Süd um 18:30 Uhr. Sowohl die Kleinen von den U9- Mannschaften, als auch unsere Profimannschaft freuen sich auf eine großartige und stimmungsvolle Kulisse im OEZ. Wir brauchen unsere großartigen Fans für einen guten Start in die neue Saison!“, so Pana Christakakis, Geschäftsführer des SC Riessersee.

Tickets für das erste Punktspiel am Sonntag gegen Höchstadt im Olympia-Eissportzentrum Garmisch-Partenkirchen gibt es in unserem Onlineshop: https://bit.ly/3Aeclb4 oder zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle vor Ort am Stadion. Auch die Abendkasse wird ab 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet sein.