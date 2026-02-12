Freitag, 20 Uhr: Sechs-Punkte-Spiel für den SC Riessersee gegen Höchstadt, SCR am Sonntag in Memmingen zu Gast

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der Endspurt um die Pre-Playoff-Plätze ist endgültig eingeläutet.

Nur noch sechs Spiele stehen für die Werdenfelser auf dem Programm – sie entscheiden darüber, ob der SC Riessersee auch nach dem 27. Februar 2026 noch auf dem Eis um Siege kämpft oder nicht. Fehlen wird zunächst definitiv Robin Soudek, der nach seiner Matchstrafe im Spiel am vergangenen Sonntag gegen Stuttgart für drei Spiele gesperrt wurde.

Nach dem wichtigen Auswärtssieg in Höchstadt hatte sich die Ausgangslage zunächst verbessert, doch die Niederlage in Passau sowie die bittere Heimniederlage gegen die Stuttgart Rebels am vergangenen Wochenende haben diese Situation wieder deutlich verschärft. Beide Partien waren sogenannte Sechs-Punkte-Spiele – entsprechend schmerzhaft sind die verpassten Zähler.

Aktuell rangiert der SCR auf Tabellenplatz 12, nur einen Punkt hinter den Höchstadt Alligators. Genau diese sind am kommenden Freitag zum vierten und letzten Duell der Hauptrunde im Olympia-Eissportzentrum zu Gast. Brisanz und Spannung sind garantiert, wenn sich beide Teams ab 20:00 Uhr um enorm wichtige Punkte duellieren.

Die bisherigen drei Aufeinandertreffen in dieser Saison konnten die Weiß-Blauen allesamt für sich entscheiden, der letzte Sieg gegen die Alligators liegt keine zehn Tage zurück.

Michael Kreitl, Geschäftsführer des SC Riessersee, blickt kämpferisch auf die kommenden Aufgaben: „Wir wissen genau, was auf dem Spiel steht. Die Situation ist herausfordernd, aber sie ist noch lange nicht aussichtslos. Unsere Mannschaft hat in dieser Saison mehrfach gezeigt, dass sie kämpfen kann. Jetzt gilt es, als Team zusammenzustehen, an uns zu glauben und in den direkten Duellen alles auf dem Eis zu lassen. Wir wollen die Pre-Playoffs unbedingt erreichen – und dafür werden wir bis zum letzten Spiel alles investieren.“

Zur aktuellen Lage der Oberliga Süd

Nach dem Auswärtsspiel am Faschingssonntag in Memmingen beginnt die absolute Crunchtime der Oberliga Süd. An der Tabellenspitze hat sich der Deggendorfer SC festgesetzt und dürfte den ersten Platz bis zum Ende der Hauptrunde verteidigen. Dahinter folgen Memmingen, Bad Tölz und Selb, deren Platzierungen ebenfalls weitgehend gefestigt scheinen.

Hochspannend bleibt hingegen der Kampf um Tabellenplatz sechs, der noch zur direkten Playoff-Qualifikation berechtigt. Rechnerisch können diesen Rang noch bis zu sechs Mannschaften erreichen, aktuell besitzen der EC Peiting und die Black Hawks Passau die besten Karten.

In knapp einer Woche kommt es zudem zum nächsten großen Oberlandderby gegen die Tölzer Löwen. Der Vorverkauf hierfür ist bereits gut angelaufen.

Tickets für das Oberlandderby sowie alle weiteren Heimspiele gibt es im Onlineshop unter

www.scriessersee.de/tickets/online-ticket-shop

oder zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle am Stadion.

Die Abendkasse öffnet jeweils 90 Minuten vor Spielbeginn.

Alle Spiele werden live auf Sprade.TV übertragen.