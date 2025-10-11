Freis erzielt Gamewinner: Schlittenhunde besiegen WÃ¶lfe in torreichem Spiel

Kassel. (PM Huskies) In einem wilden Schlagabtausch setzten sich die Kassel Huskies am Freitag vor heimischer Kulisse mit 5:4 (3:2/1:2/1:0) gegen den EHC Freiburg durch.

Insbesondere in den ersten beiden Spielabschnitten begegneten sich Huskies und WÃ¶lfe mit offenem Visier und nutzten die Fehler der gegnerischen Verteidigung eiskalt aus. Zum Matchwinner avancierte schlieÃŸlich Markus Freis, der sich mit seinem vorentscheidenden Tor zum 5:4 im letzten Drittel fÃ¼r eine Ã¤uÃŸerst couragierte Leistung belohnte.

Ã„uÃŸerst dynamisch und mit guten Chancen legten die Schlittenhunde los. Mieszkowski (1.) und Bartuli (2.) scheiterten jeweils an Fabian Hegmann im Kasten der Freiburger. Insgesamt war der Spielbeginn von groÃŸem Spielfluss geprÃ¤gt. Doch Mitte des Abschnitts wurde es plÃ¶tzlich wild. Zwar brachte Huskies-KapitÃ¤n Jake Weidner mit seinem 1:0 den Huskies-Schlitten in Fahrt (7.), doch die GÃ¤ste aus dem Breisgau waren um eine Antwort nicht verlegen. In den Schlusssekunden eines Powerplays spielte der auch heute wieder omniprÃ¤sente Goldhelm Elo einen scharfen Pass auf den im Slot lauernden Linsenmeier. Der stellte schlieÃŸlich mÃ¼helos aus wenigen Zentimetern Torentfernung auf 1:1 (11.). Doch nun schwappte die Partie wieder auf die Gegenseite. Mieszkowski spielte ebenso klug auf Keck und der TorjÃ¤ger der Huskies markierte ordnungsgemÃ¤ÃŸ das 2:1 (12.). Doch wieder hielt die FÃ¼hrung nicht lange. Haidar versuchte es von der blauen Linie und â€žzackâ€œ stand es 2:2 (14.). Den lÃ¤ngeren Atem in diesem Schlagabtausch behielten jedoch zunÃ¤chst die Huskies. Wieder dauerte es nur knapp anderthalb Minuten, ehe erneut Tristan Keck die alte FÃ¼hrung wiederhergestellt hatte (16.).

Im Mitteldrittel folgte ein Bruch im Spiel der Nordhessen. Philipp Maurer war nach einem Check zur Pause in der Kabine geblieben und Oleg Shilin hatte den Platz zwischen den Pfosten Ã¼bernommen. Und der Deutsch-Russe sah hellwache Freiburger auf schlÃ¤frige Huskies treffen. Erst bedankte sich Linsenmeier fÃ¼r das Zuspiel aus dem ersten Drittel und legte nunmehr Elo das 3:3 auf (23.), ehe Ex-Husky Chris Billich eine weitere Unachtsamkeit in der Kasseler Deckung gar zum 3:4 ausnutzte (24.). Nun endlich fanden die Huskies zurÃ¼ck in die Partie und erhÃ¶hten den Druck. Hunter Garlent belohnte seine Mannen schlieÃŸlich nach einem hÃ¼bschen Solo mit einem Schuss in den Knick zum 4:4 (30.). Bonuspunkte verdiente sich insbesondere Huskies-Verteidiger Markus Freis, der, zuletzt nicht immer in Todd Woodcrofts Aufgebot, eine kÃ¤mpferisch blitzsaubere Leistung ablieferte.

Und ausgerechnet dieser Freis sollte im Schlussdrittel zum Matchwinner avancieren. Unmittelbar nach Wiederbeginn bekam Freis an der blauen Linie etwas zu viel Zeit, von wo aus der Youngster schlieÃŸlich sein erstes Saisontor zum 5:4 in die Maschen jagte (42.). Die Huskies blieben fortan die spielbestimmende Mannschaft und arbeiteten den Sieg Ã¼ber die Ziellinie. Gute Chancen auf weitere Tore lieÃŸen insbesondere Valenti (51.), Hoelscher (52.) und Mieszkowski (57.) liegen.

Weiter gehts fÃ¼r die Schlittenhunde am kommenden Sonntag, wenn um 18:30 Uhr das Duell mit Ex-Trainer Bo Subr in Ravensburg steigt.

Tore:

1:0 Weidner (Benson, Detsch â€“ 7. Min.); 1:1 Linsenmaier (PP â€“ Elo, De Los Rios â€“ 11. Min.)

2:1 Keck (Mieszkowski, Hoelscher â€“ 12. Min.); 2:2 Heider (MÃ¼hlbauer, Pekar â€“ 14. Min.)

3:2 Keck (Mieszkowski, Stadler â€“ 16. Min.); 3:3 Elo (Linsemaier, Ilestedt â€“ 23. Min.)

3:4 Billich (Streu, Schwamberger â€“ 24. Min.); 4:4 Garlent (Bender â€“ 30. Min.)

5:4 Freis (Bender, Weidner â€“ 42. Min.)

