Freier Eintritt zum Spiel am „Family Day“ der EV Lindau Islanders in der BPM-Arena

Lindau. (EVL) Endlich das erste Heimspiel der Saison 2025/2026: Zu Gast in der Lindauer BPM Arena sind am Sonntag (14. September / 15:00 Uhr) dazu die Hockey Unterland Cavaliers aus Südtirol, die in der multinationalen Alps-Hockey-League spielen.

Mit der familienfreundlichen Anspielzeit dieses letzten Testspiels vor dem Start in die Oberligasaison hoffen die EV Lindau Islanders bei der Heimpremiere auf zahlreiche Zuschauer, die sich das neu formierte Team anschauen und vom Rahmenprogramm begeistern lassen wollen. Attraktiv ist neben der frühen Anspielzeit auch der freie Eintritt zum „Family Day“ der EV Lindau Islanders. Einlass zum Spiel ist ab 14:00 Uhr am Sonntagnachmittag.

Das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen. Als eines der Schmankerl feiert beim „Family-Day“ das Lindauer Maskottchen, der Leuchtturm „Stormy“, seine Premiere. Bislang war das Maskottchen ein gut gehütetes Geheimnis. Zudem werden die Kleinsten der EVL-Nachwuchsteams vor dem Spiel den Spielern des Oberligateams die Trikots symbolisch übergeben und in den Drittelpausen über das Eis wirbeln. Nach Spielende werden zudem alle Jugendmannschaften des EVL dem Lindauer Publikum vorgestellt. Ebenfalls im Anschluss an das Testspiel können alle Zuschauer, Fans und Kinder den „Family Day“ bei einer Autogrammstunde im Stüble mit dem Oberligateam ausklingen lassen. Zwischen dem Ende des Spiels und der Autogrammstunde mit dem Team, wird Stadionsprecher Marcus Haider mit Interviews die Zeit kurzweilig überbrücken, bis die Mannschaft erfrischt den Fans zur Verfügung steht.

Ebenfalls können am Sonntag die Dauerkarten an der Kasse vor der BPM-Arena abgeholt werden. Am Mittwoch (17.September) besteht zudem zwischen 9:00 – 12:00 Uhr die Möglichkeit seine Dauerkarte in der Geschäftsstelle der BPM-Arena (Eichwaldstraße 16, 88131 Lindau) abzuholen, sowie dann am ersten Heimspieltag gegen Peiting (21. September / 16 Uhr).

Die bisherige Testspielsaison der Islanders war sehr erfolgreich. Bis vor dem letztem Auswärtstest am Samstagabend (13. September) in Dornbirn, gab es bisher drei Siege und nur eine Niederlage mit sehr überzeugenden Auftritten der EVL-Mannschaft, die enormen Einsatz, viel Spielfreude und Geschwindigkeit, sowie einen sehr starken Willen auf das Eis brachte.

Dies wollen die Islanders auch bei der Heimpremiere gegen die Cavaliers vor eigenem Publikum zeigen. Die Hockey Unterland Cavaliers haben sich seit ihrer Gründung im Jahr 2019 als feste Größe im italienischen Eishockey etabliert. Entstanden aus der Kooperation der Traditionsvereine SC Auer und HC Neumarkt, feierte das Team bereits zwei Italienpokalsiege und den Meistertitel in der IHL 2022. Mit dem Aufstieg in die Serie A und der multinationalen Alps Hockey League bietet der Verein jungen Talenten eine professionelle Plattform zur Weiterentwicklung. Heimspiele finden in der modernen Würtharena in Neumarkt statt, wo die Cavaliers mit Leidenschaft und Teamgeist für Furore sorgen. Auf die Lindauer wartet auf jeden Fall ein motivierter Gegner, der sich in seiner Vorbereitung bei bisher sechs Spielen erst einmal ganz knapp geschlagen geben musste. Für beide Mannschaften ist es die Generalprobe vor den jeweiligen Starts in die Ligen.