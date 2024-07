Freiburgs TorhÃ¼ter hÃ¤ngt seine Schlittschuhe vorerst an den Nagel

Freiburg. (PM EHCF) Der 24-jährige Luis Benzing hat den EHC Freiburg darüber informiert, dass er seine Karriere vorerst beenden wird. Der gebürtige Schwenninger, welcher...

Der gebürtige Schwenninger, welcher sich in den Endzügen seines Jura-Studiums befindet, möchte sich auf seine private und berufliche Zukunft fokussieren. Die Belastung, das Pensum und der Spagat zwischen Eishockey und Studium ist in den vergangenen Jahren immer weitergewachsen und ermöglicht es ihm aktuell nicht, beidem angemessen nachzukommen.

Über den Nachwuchs der Schwenninger Wild Wings stand Benzing seit der Saison 2019/20 im Kader des EHC Freiburg und absolvierte in dieser Zeit 52 DEL2-Partien und zwei Begegnungen in der PENNY-DEL.

Sportdirektor Peter Salmik: „Es ist natürlich unheimlich schade, dass Luis diese Entscheidung getroffen hat, auf der anderen Seite können wir es nachvollziehen und legen ihm hier keine Steine in den Weg. Luis ist noch jung und muss auch an seine Zeit nach dem Eishockey denken, es ist wichtig und vernünftig, hier eine solide Basis zu schaffen.“

Luis Benzing ergänzt: „Diese Entscheidung fiel mir unendlich schwer und ich habe sehr lange mit mir gerungen. Ich möchte mich bei allen Wegbegleitern, den Fans und dem gesamten Verein für diese großartige und einzigartige Zeit bedanken. Es war mir eine Ehre und ein großes Privileg, in den vergangenen Jahren als Eishockeyprofi aktiv gewesen zu sein.“

Der EHC Freiburg bedankt sich ausdrücklich bei Luis Benzing für seine Aufopferung und sein tadelloses Engagement im Trikot der Wölfe und wünscht ihm alles erdenklich Gute für seine private Zukunft und die Zeit außerhalb der Eishalle.