Freiburgs erster Neuzugang ist ein RÃ¼ckkehrer

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 23-jährigen Georgiy Saakyan kann der EHC Freiburg seinen ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit präsentieren.

Der junge Angreifer ist dabei kein Unbekannter im Breisgau. Bereits in der Saison 2019/20 und 2020/21 trug der Rechtsschütze das Trikot des EHC Freiburg. Nach einer starken Saison bei den Ravensburg Towerstars, ergriff Saakyan die Chance im Eishockey Oberhaus. Er schloss sich den Fishtown Pinguins aus Bremerhaven an und konnte in 47 Spielen wertvolle Erstligaerfahrung sammeln. Die abgelaufene Saison startete der torgefährliche Stürmer bei den Dresdner Eislöwen und lief zuletzt für die Saale Bulls in der Oberliga auf, für die er in 26 Spielen 19 Scorerpunkte erzielen konnte.

Peter Salmik, Sportdirektor des EHC Freiburg: „Ich kenne Georgiy schon einige Zeit und wir wissen natürlich, was wir an ihm haben. Die letzten beiden Jahre liefen bei ihm etwas unglücklich, nichtsdestotrotz sind wir mehr als überzeugt, dass er mit seiner Stärke und seiner Qualität unseren Kader aufwerten wird. Ich traue ihm eine gute Rolle in unserem Kader zu und bin davon überzeugt, dass er unsere Erwartungen erfüllen wird.“

Rückkehrer Saakyan zu seinem Wechsel: „Ich freue mich riesig, wieder nach Freiburg zu kommen. Egal, wo ich bis jetzt gespielt habe, ist mit Freiburg am positivsten in Erinnerung geblieben. Ich möchte dem Team weiterhelfen, um uns in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen. Natürlich freue ich mich auch besonders auf die Wölfe-Fans, welche egal was passiert, immer hinter dem Team stehen. Das war schon damals sehr beeindruckend. Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder ein Wolf zu sein.“

Georgiy Saakyans Karriere in Zahlen

Der Kader des EHC Freiburg für die DEL2-Saison 2024/25 (Stand: 24.03.2024)

Torhüter: Patrik Cerveny

Abwehr: Alexander De Los Rios, Sameli Ventelä, Niclas Hempel

Sturm: Shawn O’Donnell, Eero Elo, Paul Bechtold, Dante Hahn, Georgiy Saakyan

Cheftrainer: Timo Saakrikoski

Co-Trainer: Sami Lehtinen