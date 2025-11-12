Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
EHC Freiburg

Freiburger Wölfe starten nach Deutschland-Cup-Pause in das nächste DEL2-Wochenende
EHC Freiburg

Freiburger Wölfe starten nach Deutschland-Cup-Pause in das nächste DEL2-Wochenende

12. November 2025
Julian Airich und David Trinkberger vom EHC Freiburg - © an-Philipp Burmann / City-Press
Freiburg. (PM EHC) Nach der einwöchigen Länderspielpause kehrt der Liga-Alltag in die Echte Helden Arena zurück.

Für den EHC Freiburg stehen am kommenden Wochenende zwei anspruchsvolle Partien auf dem Programm: Am Freitagabend (14. November, 19:30 Uhr) empfangen die Wölfe den EV Landshut, am Sonntag (16. November, 18:30 Uhr) reist das Team zu den Blue Devils Weiden in die Oberpfalz.

Nach der Trennung von Cheftrainer Martin Stloukal stehen an diesem Wochenende Wölfe-Nachwuchscoach Martin Sekera unterstützt von Ex-Profi Simon Danner an der Bande.

Heimspiel gegen den EV Landshut

Zum Auftakt erwartet die Freiburger ein echter Härtetest. Der Tabellendritte EV Landshut gastiert in der Echten Helden Arena und zählt mit bislang 55 erzielten Treffern zu den torgefährlichsten Teams der gesamten Liga. Bereits das erste Aufeinandertreffen beider Mannschaften Anfang Oktober war hart umkämpft: Beim 4:5 in Niederbayern unterlag der EHC nur knapp, nachdem man sich nach einem 2:5-Rückstand noch einmal herangekämpft hatte.

Angeführt wird der Landshuter Angriff von Topscorer Tor Immo (21 Punkte) und Trevor Gooch (15 Punkte). Auch Neuzugang Tobias Lindberg konnte mit 15 Scorerpunkten seine Offensivqualitäten unter Beweis stellen. Defensiv überzeugt der EVL durch Stabilität und Struktur. Wade Bergman (12 Punkte) und Stanislav Dietz (9 Punkte) bilden das Herzstück der Abwehr, während im Tor Philipp Dietl mit einer starken Fangquote von 92 % zu den verlässlichsten Goalies der Liga zählt.

Auswärts bei den Blue Devils Weiden

Am Sonntag führt die Reise der Wölfe in die Oberpfalz. Die Blue Devils Weiden belegen mit 21 Punkten aktuell den achten Tabellenplatz und siedeln sich damit im Mittelfeld der DEL2 an. Im ersten Duell der Saison mussten die Freiburger eine deutliche 0:4-Heimniederlage hinnehmen.

Weidens Spiel prägt vor allem Tomas Rubes, der mit 15 Scorerpunkten als Spielmacher und Topscorer herausragt. Unterstützt wird er von Tyler Ward und Tommy Muck (12 Punkte). Hinter dem Einsatz von Ward steht aufgrund von Verletzungen allerdings ein Fragezeichen. Sicher ausfallen wird hingegen Stammtorhüter Michael McNiven, der im Hinspiel noch mit einem Shutout glänzte. Interessant aus Freiburger Sicht: In der Defensive der Blue Devils stehen mit Calvin Pokorny und Daniel Schweiger zwei ehemalige Wölfe-Spieler.

Tickets für das Heimspiel gegen den EV Landshut sind im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie nach Verfügbarkeit an der Abendkasse erhältlich. Alle Spiele des EHC Freiburg werden zudem live auf sporteurope.tv übertragen.

