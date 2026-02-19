Freiburger WÃ¶lfe freuen sich auf den TabellenfÃ¼hrer

Freiburg. (PM EGCF) Endspurt in der DEL2-Hauptrunde! Am Freitag steht der 47. von insgesamt 52 Spieltagen auf dem Programm. In der Echte Helden Arena empfangen die WÃ¶lfe dabei den TabellenfÃ¼hrer, die Krefeld Pinguine.

Auch wenn die WÃ¶lfe am Sonntag bei den Lausitzer FÃ¼chsen ohne Punkte die Heimreise antreten mussten, hatte die Niederlage keine Auswirkungen auf die Tabellensituation. Der RÃ¼ckstand auf den rettenden zehnten Platz betrÃ¤gt weiterhin lediglich zwei Punkte â€“ im Endspurt der Hauptrunde ist also noch alles mÃ¶glich. Ganz anders stellt sich die Lage bei den Krefeld Pinguinen dar: Der Spitzenreiter fÃ¼hrt die Tabelle mit acht Punkten Vorsprung vor dem Zweitplatzierten, den Kassel Huskies, souverÃ¤n an.

Ausgangslage: FÃ¼r die WÃ¶lfe verlief das vergangene Spieltagswochenende Ã¤uÃŸerst wechselhaft. Dem Ã¼berraschenden 1:0-Erfolg gegen den Tabellenzweiten, die Kassel Huskies, folgte eine deutliche 2:6-Niederlage bei den Lausitzer FÃ¼chsen. In der Tabelle betrÃ¤gt der RÃ¼ckstand auf den zehnten Platz (aktuell belegt von den Eispiraten Crimmitschau) weiterhin zwei Punkte. Sechs Spiele bleiben den Freiburgern noch, um diesen Abstand aufzuholen und im Endspurt vorbeizuziehen. Hoffnung macht dabei auch das direkte Duell gegen die Eispiraten, das noch auf dem Spielplan steht. Noch ist also alles mÃ¶glich. Ganz anders stellt sich die Situation bei den Krefeld Pinguinen dar. Mit acht Punkten Vorsprung fÃ¼hren die RheinlÃ¤nder souverÃ¤n die Tabelle der DEL2 an und haben die Hauptrundenmeisterschaft fest im Blick. Acht der letzten zehn Spiele konnte das Team von Cheftrainer Thomas Popiesch zuletzt fÃ¼r sich entscheiden und zudem am vergangenen Wochenende auch die 100-Punkte-Marke knacken.

Im bisherigen Saisonverlauf trafen beide Teams bereits dreimal aufeinander und jedes Mal gingen die Punkte an den TabellenfÃ¼hrer. Das erste Duell im Oktober in der Yayla Arena entschieden die Pinguine mit 6:4 fÃ¼r sich. Im RÃ¼ckspiel in Freiburg wurde es enger: Mit 4:3 nach PenaltyschieÃŸen setzten sich die Krefelder erneut durch. Das bislang letzte Aufeinandertreffen verlief deutlicher und endete mit einem 6:1-Erfolg fÃ¼r den Spitzenreiter.

Wissenswert: Auch wenn die Krefeld Pinguine die Tabelle anfÃ¼hren, stehen sie nicht in jeder Statistik ganz oben. Bei den Special Teams reicht es jeweils â€žnurâ€œ fÃ¼r Rang zwei. Im Powerplay verwerten die Pinguine starke 27,7 % ihrer Ãœberzahlsituationen, wÃ¤hrend sie im Penalty Killing mit 82,4 % ebenfalls zu den besten Teams der Liga zÃ¤hlen. Bei den WÃ¶lfen stellt sich die Situation differenzierter dar: Im Powerplay rangieren die Freiburger mit soliden Werten auf dem sechsten Platz und kÃ¶nnen offensiv durchaus mithalten. Deutlich ausbaufÃ¤hig ist hingegen das Unterzahlspiel. Mit einer Quote von 75,6 % belegt der EHC aktuell den 13. Platz und damit den vorletzten Rang in dieser Statistik. Geballte Offensivpower prÃ¤gt das Spiel der Krefeld Pinguine. Die PlÃ¤tze eins und zwei der ligaweiten Scorerliste werden von Max Newton (64 Punkte in 44 Spielen) und Mathew Santos (59 Punkte in 42 Spielen) belegt. Damit stellt der TabellenfÃ¼hrer das mit Abstand gefÃ¤hrlichste Offensivduo der DEL2. Mit Davis Vandane folgt der punktbeste Verteidiger der Liga ebenfalls aus dem Krefelder Kader. Als drittbester Scorer der Pinguine verpasst er mit Rang elf in der Gesamtwertung nur knapp den Sprung unter die Top-Ten.

Kader-Update: Personell bleibt die Lage beim EHC Freiburg weitgehend unverÃ¤ndert. Julian Airich fÃ¤llt, wie bereits bekannt, weiterhin bis zum Saisonende aus, und auch Maximilian Leitner steht nicht zur VerfÃ¼gung. Alexander De Los Rios kÃ¶nnte voraussichtlich wieder einsatzbereit sein, wÃ¤hrend Colin Schlenker wegen Testspielen mit den Adler Mannheim nicht zur VerfÃ¼gung steht. Vom Kooperationspartner aus Schwenningen wird Niclas Hempel voraussichtlich wieder zum Aufgebot gehÃ¶ren. Sameli VentelÃ¤ muss nach wie vor seine Spielsperre absitzen, kann jedoch ab Sonntag wieder ins Team zurÃ¼ckkehren. Bei Neuzugang Thore Weyrauch sind inzwischen nahezu alle FormalitÃ¤ten abgeschlossen, sodass er dem Trainerteam fÃ¼r das Heimspiel als weitere Option zur VerfÃ¼gung steht.

Stimme zum Duell: â€žDie Krefeld Pinguine sind Ã¼ber die gesamte Saison hinweg das MaÃŸ aller Dinge in der Liga. Wir mÃ¼ssen uns auf ein intensives Spiel einstellen, wollen aber trotzdem mutig auftreten. FÃ¼r uns geht es weiterhin um viel. Wir werden mit Leidenschaft und vollem Einsatz alles in diese Partie legen.â€œ

Tickets, Livestream und Berichterstattung: Tickets fÃ¼r das Duell mit den Krefeld Pinguinen gibt es im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen und am Spieltag ab 17:30 Uhr Ã¼ber die Abendkasse direkt an der Eishalle. Zudem kÃ¶nnen alle Duelle des EHC Freiburg in der zweithÃ¶chsten deutschen Eishockeyliga als Pay-per-View-Livestream Ã¼ber sporteurope.tv verfolgt werden. Ãœber den WhatsApp-Kanal und die Instagram-Story der WÃ¶lfe gibt es wÃ¤hrend der Partie aktuelle DrittelstÃ¤nde.