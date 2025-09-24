Freiburger Wölfe erwartet ein schweres Wochenende

Freiburg. (PM EHCF) Am zweiten Punktspielwochenende der laufenden DEL2-Saison wartet ein doppelter Härtetest auf den EHC Freiburg.

Am Freitagabend empfängt das Team von Cheftrainer Martin Stloukal in der Echte Helden Arena die Blue Devils Weiden. Zwei Tage später reisen die Wölfe nach Niederbayern zum traditionsreichen EV Landshut.

Heimspiel gegen die Blue Devils Weiden

Am Freitag um 19:30 Uhr kommt es zum nächsten Heimspiel in der Echte Helden Arena. Die Oberpfälzer sind mit einem starken Wochenende in die neue Spielzeit gestartet. Am ersten Spieltag feierte Weiden einen 4:3-Erfolg gegen Kaufbeuren, ehe das Team am Sonntag in Ravensburg erst in der Verlängerung unterlag. Mit vier Punkten aus zwei Partien rangieren die Blue Devils aktuell im oberen Tabellenfeld.

Besonders im Fokus steht Angreifer Tomas Rubes, der nach zwei Spieltagen die DEL2-Scorerliste anführt (1 Tor, 5 Assists). Ihm zur Seite steht Sturmpartner Tyler Ward, der in der Vorsaison 57 Punkte sammelte. Auch Youngster Paul Vinzens überzeugte bereits mit drei Scorerpunkten. Ergänzt wird die Offensive durch erfahrene Kräfte wie Fabian Voit oder die Samanski-Brüder.

In der Defensive bauen die Blue Devils auf Routine und Offensivdrang: Ex-Freiburger Calvin Pokorny sammelte bereits zwei Assists, während US-Verteidiger Tommy Muck und Routinier Vladislav Filin Stabilität bringen.

Zwischen den Pfosten erhielt bislang Felix Noack den Vorzug, während der kanadische Import-Goalie Michael McNiven aufgrund der Kontingentregelungen bislang zuschauen musste.

Auswärts beim EV Landshut

Am Sonntag gastieren die Wölfe bereits um 17 Uhr beim EV Landshut. Ähnlich wie die Weidener, startete auch der EVL mit vier Punkten in die neue Saison. Einem souveränen 8:1-Auftaktsieg gegen die Ravensburg Towerstars folgte eine knappe 3:4-Niederlage nach Verlängerung in Rosenheim.

Die Niederbayern verfügen über einen namhaft besetzten Kader, angeführt von Tor Immo, einem der punktbesten Stürmer der Liga und gleichzeitig Ex-Freiburger. An seiner Seite stürmt Trevor Gooch, der 2022 kurzzeitig beim EHC unter Vertrag stand, damals aber nicht für die Breisgauer auflief.

Auch hinter der Bande setzt Landshut auf große Erfahrung: Cheftrainer Uwe Krupp, ehemaliger NHL-Profi, Bundestrainer und Stanley-Cup-Sieger, steht seit dieser Saison an der EVL-Bande und verleiht dem Team zusätzliche Strahlkraft.

Kadersituation

Cheftrainer Martin Stloukal kann für das Wochenende voraussichtlich auf einen ähnlichen Kader wie am vergangenen Wochenende zurückgreifen. Neben dem Langzeitverletzten Maximilian Leitern steht erneut auch Nikolas Linsenmaier nicht zur Verfügung. Über die genaue Besetzung der Importpositionen wird im Laufe der Trainingswoche entschieden.

Tickets für den Heimspiel am Freitag gibt es im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen und nach Verfügbarkeit an der Abendkasse. Alle Spiele der Wölfe werden zudem als Livestream bei sporteurope.tv übertragen.

