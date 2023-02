Freiburger Urgestein Niko Linsenmaier verlÃ¤ngert bis 2024 beim EHC

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 29-jährigen Nikolas Linsenmaier kann der EHC Freiburg frühzeitig eine weitere wichtige Vertragsverlängerung präsentieren. Das Freiburger Eigengewächs durchlief den kompletten...

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 29-jährigen Nikolas Linsenmaier kann der EHC Freiburg frühzeitig eine weitere wichtige Vertragsverlängerung präsentieren.

Das Freiburger Eigengewächs durchlief den kompletten Wölfe-Nachwuchs und zählt seit Jahren zu einer der zentralen Stützen im Offensivspiel des EHC Freiburg. Mit bereits 44 Scorerpunkten zählt er auch in dieser Saison zu den besten deutschen Angreifern in der gesamten DEL2 und belegt zudem mannschaftsintern hinter Topscorer Tor Immo den zweiten Platz der Scorerliste. Mit über 600 Pflichtspielen im EHC-Trikot und 269 geschossenen Toren prägte Linsenmaier zentral den Weg der Wölfe in den vergangenen Jahren und hat nun seinen Vertrag vorzeitig für die Saison 2023/24 verlängert.

Peter Salmik, Sportdirektor des EHC Freiburg: „Niko ist ein Freiburger durch und durch und spielt bis dato eine sehr gute Saison und wichtige Rolle in unserem Team. Seine Qualitäten sind zweifelsohne unbestritten und jede Mannschaft wäre froh, einen Spieler wie ihn in ihren Reihen zu haben. Dementsprechend freuen wir uns sehr über sein Bekenntnis zu den Wölfen und auf die weitere Zusammenarbeit.“

Wölfe-Stürmer Nikolas Linsenmaier ergänzt: „Ich freue mich sehr, auch in der kommenden Saison weiter für unseren EHC Freiburg spielen zu dürfen. Wir wollen weiter erfolgreich Eishockey spielen und dabei möchte ich persönlich meinen Teil dazu beitragen. Gemeinsam mit der Mannschaft und den Fans, die uns stets großartig unterstützen, können wir in der laufenden und auch nächsten Saison nachhaltig etwas erreichen.

Neben Shawn O’Donnell, Calvin Pokorny und Alexander De Los Rios ist Nikolas Linsenmaier der vierte Akteur, der seinen Vertrag bei den Wölfen vorzeitig verlängert.

5254 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München