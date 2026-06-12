Freiburger Eigengewächs verlängert beim EHC Freiburg.

Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg freut sich, die Vertragsverlängerung mit Paul Bechtold bekanntzugeben.

Das Freiburger Eigengewächs wird auch in der Saison 2026/27 das Trikot der Wölfe tragen und seinen Weg im Profikader des EHC Freiburg fortsetzen.

Der 20-jährige Stürmer durchlief sämtliche Nachwuchsstationen des EHC Freiburg und steht wie vielen anderer Spieler für den erfolgreichen Freiburger Ausbildungsweg. Seit seinem Sprung in den DEL2-Kader arbeitete Bechtold kontinuierlich an seiner Entwicklung und sammelte wertvolle Erfahrungen auf Profi-Niveau.

Mit großem Einsatzwillen, hoher Lernbereitschaft und seiner Identifikation mit dem Verein hat sich der gebürtige Freiburger in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt an die Anforderungen der DEL2 herangearbeitet. Die Verantwortlichen sehen in ihm weiterhin großes Entwicklungspotenzial und freuen sich darauf, seinen Weg auch künftig begleiten zu dürfen.

Der Sportliche Leiter Simon Danner erklärt zur Vertragsverlängerung: „Paul ist ein Paradebeispiel für unseren Freiburger Weg. Er kennt den Verein seit seiner Kindheit, arbeitet jeden Tag hart an sich und bringt genau die Einstellung mit, die wir von unseren jungen Spielern erwarten. Wir sind überzeugt, dass er seine Entwicklung weiter vorantreiben wird und freuen uns sehr, dass er auch in der kommenden Saison Teil unseres Wolfsrudels bleibt.“

Paul Bechtold selbst sagt: „Für mich bedeutet es unglaublich viel, weiterhin für meinen Heimatverein spielen zu dürfen. Der EHC Freiburg ist der Verein, bei dem ich das Eishockeyspielen gelernt habe und mit dem ich viele besondere Momente verbinde. Ich bin dankbar für das Vertrauen der Verantwortlichen und freue mich darauf, auch in der kommenden Saison alles für die Mannschaft und unsere Fans zu geben.“

Mit der Vertragsverlängerung von Paul Bechtold setzt der EHC Freiburg ein weiteres Zeichen für Kontinuität und die Förderung eigener Talente. Die Kaderplanungen für die DEL2-Saison 2026/27 nehmen damit weiter Gestalt an.

Offizieller Wölfe-Kader für die DEL2-Saison 2026/27 (Stand: 12.06.2026)

Cheftrainer: Johannes Nygard (Pioneers Vorarlberg)

Co-Trainer: Maximilian Deichstetter (ERC Ingolstadt)

Torhüter: Olafr Schmidt (Bietigheim Steelers), Christian Schneider (Eispiraten Crimmitschau)

Abwehr: Tim Sezemsky (Lausitzer Füchse), Kilian Kühnhauser, Dylan Plouffe (EV Landshut)

Sturm: Andreas Döpfner (EHC Winterthur / CH), Nikolas Linsenmaier, Fabian Ilestedt, Lynden McCallum, Christian Billich, Lukas Mühlbauer, Parker Bowles (EC Bad Nauheim), Fynn Ludwig (EHC Freiburg U20), Lukas Steinhauser (ERC Ingolstadt U20), Paul Bechtold

142 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro