Freiburg will gegen Regensburg von Beginn an präsent sein

Freiburg. (PM EHCF) Heimspiel Nummer zwei von drei im aktuellen Heimspiel-Marathon wirft bereits seine Schatten voraus.

Am Dienstagabend um 19:30 Uhr trifft das Team von Cheftrainer Juraj Faith in eigener Halle auf die Eisbären Regensburg.

Ausgangslage: Die Formkurve der Eisbären Regensburg zeigt steil nach oben. Fünf der letzten fünf Partien konnte der DEL2-Meister der Saison 2023/24 für sich entscheiden. Die letzten drei Siege waren jedoch jeweils nur mit einem Tor Unterschied, zweimal sogar erst in der Verlängerung, was die engen und hart umkämpften Begegnungen unterstreicht. Bei den Wölfen wartet man seit drei Spielen auf den nächsten Sieg. Mit dem kommenden Spiel gegen die Oberpfälzer traf das Team um EHC-Kapitän Nikolas Linsenmaier in den vergangenen vier Partien dabei jeweils auf Gegner aus den Top 4 der Tabelle, was die aktuelle Ergebniskrise zumindest teilweise relativiert. Der letzte Sieg gegen die Lausitzer Füchse am 9. Januar war dabei zudem das letzte Mal, dass der EHC Freiburg mehr als ein Tor in einem Spiel erzielen konnte. Die Marschrichtung für das kommende Duell ist daher klar: Offensiv muss dringend mehr Durchschlagskraft herauskommen.

In den bisherigen beiden Begegnungen zwischen Freiburg und Regensburg setzte sich jeweils das Auswärtsteam durch. Ein Trend, den das Wolfsrudel am Dienstagabend unbedingt brechen möchte. Nach einer 2:6-Niederlage in Freiburg revanchierte sich der EHC beim Rückspiel in der Donau-Arena mit einem 3:1-Erfolg.

Wissenswert: Die Eisbären Regensburg stellen mit einer Erfolgsquote von 87,4 % das beste Unterzahlspiel der Liga, während die Wölfe mit 76,9 % in dieser Disziplin aktuell Rang elf im Ligavergleich belegen. Zudem treffen zwei Mannschaften aufeinander, die ligaweit die wenigsten Torschüsse pro Spiel abgeben: Regensburg kommt im Schnitt auf 25,8 Abschlüsse, Freiburg auf 25,9. Auffällig ist dabei die höhere Effizienz der Gäste, die im Durchschnitt 1,6 Torschüsse weniger pro Treffer benötigen. Eine besondere personelle Note erhält die Partie durch Petr Heider und Tomáš Schwamberger, die seit mittlerweile zwei Jahren für den EHC Freiburg auflaufen und zuvor Teil der Regensburger Meistermannschaft 2023/24 waren.

Kader-Update: Neben den weiterhin verletzten Maximilian Leitner und Christian Billich müssen die Wölfe seit Sonntagabend zudem längerfristig auf Julian Airich verzichten. Der Stürmer musste das vergangene Heimspiel gegen Rosenheim bereits früh im ersten Drittel verletzungsbedingt abbrechen. Inzwischen steht fest, dass Julian Airich aufgrund einer Unterkörperverletzung in dieser Saison voraussichtlich nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Weitere Untersuchungen am heutigen Montag sollen genaueren Aufschluss über die Schwere der Verletzung sowie die endgültige Ausfalldauer geben.

Stimme zum Duell: „Regensburg kommt mit viel Selbstvertrauen zu uns, sie haben zuletzt enge Spiele gezogen und stehen defensiv sehr stabil. Für uns geht es darum, von Beginn an präsent zu sein, die Intensität hochzuhalten und wieder mehr Konsequenz vor dem Tor zu zeigen. Wichtig wird sein, diszipliniert zu spielen, gerade gegen ihr starkes Unterzahlspiel. Wir wissen, was auf dem Spiel steht, und wollen gemeinsam mit unseren Fans die Punkte in Freiburg behalten.“, so Mike Mengis, Leiter für Spielbetrieb, Kommunikation und Team-Management.

Tickets, Livestream und Berichterstattung: Tickets für das Duell mit den Eisbären gibt es im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen und am Spieltag ab 17:30 Uhr über die Abendkasse direkt an der Eishalle. Zudem können alle Duelle des EHC Freiburg in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga als Pay-per-View-Livestream über sporteurope.tv verfolgt werden. Über den WhatsApp-Kanal und die Instagram-Story der Wölfe gibt es während der Partie aktuelle Drittelstände.

