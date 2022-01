Freiburg: Weiter Absicherung zur Entlastung des Kaders

Freiburg. (PM EHCF) Neben David Danner und Tobias Kunz wird auch Iven Rösch für zusätzliche Entlastung im mehr als gebeutelten Wölfe-Kader sorgen. Der gebürtige...

Der gebürtige Emmendinger durchlief den gesamten Nachwuchs unserer Wölfe, für die er in der Saison 2013/14 dann erstmals in der Oberliga auf dem Eis stand. Auch in den darauffolgenden Jahren konnte Iven Rösch mit Freiburg und Timmendorf Profi-Erfahrung im Oberligabereich sammeln. Die letzten fünf Jahre schnürte er die Schlittschuhe für die Baden Rhinos Hügelsheim in der Regionalliga, bevor er zu seinem Heimatverein in die Ensisheimer Straße zurückkehrte.

Auch der 25-Jährige wird, sollten alle Formalitäten erfüllt sein, bereits ab Sonntag als zusätzliche Absicherung den Kader von Cheftrainer Robert Hoffmann entlasten.