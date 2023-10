Freiburg vor spannendem Wochenende

Artikel anhören Freiburg. (PM EHCF) Das nächste Wochenende in der DEL2-Saison 2023/24 steht vor der Tür Freitag – Heimspiel gegen die Steelers: Am kommenden...





Freitag – Heimspiel gegen die Steelers:

Am kommenden Freitag um 19:30 Uhr erwarten die Wölfe den PENNY DEL-Absteiger aus Bietigheim in der Echte Helden Arena. Nach dem Playoff-Halbfinal-Krimi gegen die Wölfe in der Saison 2020/21 krönten die Steelers ihre Saison mit dem Aufstieg in die PENNY DEL. Nach zwei Spielzeiten hieß es in der vergangenen Saison jedoch, mit dem Abstieg den Gang zurück in die DEL2 anzutreten. Mit großen Ambitionen gestartet, gestaltet sich die Rückkehr bisher sehr holprig. Mit vier Punkten aus neun Spielen stehen die Bietigheimer am Tabellenende. Am gestrigen Dienstag zogen die Verantwortlichen nun die ersten Konsequenzen aus dem missratenen Saisonstart. Chefcoach Dean Fedorchuk und sein Co-Trainer Fabian Dahlem mussten die Segel streichen. Das Traineramt übernimmt bis Saisonende der bisherige Sportdirektor Daniel Naud. Mit neuen Impulsen von der Bande kommt der Absteiger also in den Breisgau und möchte dabei alles daran setzen, den Negativlauf zu stoppen. Die Wölfe möchten ihres Zeichens daran arbeiten, die bisherige ansprechende Leistung weiter in Punkt umzumünzen.

Tickets für das nächste Baden-Württemberg-Duell in der Echte Helden Arena am Freitag um 19:30 Uhr gibt es über den Onlineshop oder eine der zahlreichen Reservix-Vorverkaufsstellen. Des Weiteren öffnet die Geschäftsstelle am Donnerstag von 17 bis 19 Uhr und am Spieltag ab 17:30 Uhr.

Sonntag – Wolfsduell in Selb:

Für das nächste Auswärtsspiel der Saison macht das Team von Cheftrainer Timo Saarikoski am Sonntag auf dem Weg nach Selb. Die Selber Wölfe sind stark in die Saison gestartet. Mit 16 Punkten aus neun Spielen steht der Verein aus der Porzellanstadt auf dem fünften Tabellenplatz. Wie eng die Liga auch in dieser Saison ist, zeigt dabei jedoch ein Blick auf die Punkteverteilung. Zwischen Platz zwei und Platz 13 liegen gerade einmal fünf Punkte und damit weniger als die Ausbeute von einem DEL2-Wochenende. Der EHC wird alles daran setzen, das erste Wolfsduell der Saison für sich zu entscheiden und mit drei weiteren Auswärtspunkten in das nächste reguläre Punktspielwochenende mit nur zwei Spielen zu starten.

