Freiburg verpflichtet weiteren Importspieler

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem Ende des Transferfensters am vergangenen Samstag und der offiziellen Verabschiedung durch seinen Klub am heutigen Montag können die Verantwortlichen des EHC Freiburg noch einmal einen neuen Importspieler im Breisgau präsentieren.

Der 25-jährige Kanadier Brady Gilmour schließt sich den Wölfen an und wird ab sofort mit der Rückennummer 90 auf Punktejagd gehen. Als gelernter Mittelstürmer, den die Detroit Red Wings in der siebten Runde des NHL-Drafts 2017 auswählten, kommt der Linksschütze von den Pioneers Vorarlberg aus der internationalen ICEHL an die Ensisheimer Straße. Vor seiner ersten Europastation trug Gilmour das Trikot der University of New Brunswick und wurde hier in der vergangenen Saison zum MVP der gesamten Liga gekürt.

Sportdirektor Peter Salmik: „Wir waren schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einem variablen Mittel- und Außenstürmer. Als sich nun die Möglichkeit geboten hat, Brady in unser Team zu holen, haben wir nicht gezögert. Die Verpflichtung bietet uns noch einmal mehr Kaderbreite und weitere wichtige Möglichkeiten für die finale Saisonphase.“

