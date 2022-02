Freiburg und WeiÃŸwasser die nÃ¤chsten PrÃ¼fsteine fÃ¼r die Bayreuth Tigers

Bayreuth. (PM Tigers) Weiter geht’s im eng getakteten Spielplan der DEL2 für die Tigers, die am morgigen Donnerstag in den Breisgau reisen. Dort geht...

Bayreuth. (PM Tigers) Weiter geht’s im eng getakteten Spielplan der DEL2 für die Tigers, die am morgigen Donnerstag in den Breisgau reisen.

Dort geht es um 19.30 Uhr gegen den EHC Freiburg. Beide Teams konnten in der aktuellen Saison ihr jeweiliges Heimspiel gewinnen. So schickten die Tigers Ende Oktober den Gegner mit einem 4:2 Erfolg ohne Punkte wieder in die Heimat. Die Wölfe aus Freiburg revanchierten sich Mitte Dezember, als man sich nach einem 6:2 schadlos hielt. Aktuell steht man auf dem 9. Platz und dürfte sehr wahrscheinlich die Pre-Playoffs erreichen. Mit vier Akteuren aus dem Mutterland des Eishockeysports setzt man auf die kanadische Schiene. Gleich drei dieser Importspieler liegen in der internen Scorerwertung vorne. Neuzugang Tyson McLellan, aus Nürnberg gekommen, steht an oberster Stelle vor Offensiv-Defender Nick Pageau, der seine dritte Saison im Breisgau absolviert.

Ebenfalls im dritten Jahr, reiht sich Scott Allen in diese Liste ein, bevor mit dem gebürtigen Freiburger Christian Billich der erste deutsche Akteur hier gelistet ist. Fünf der letzten sechs Partien konnte man nicht erfolgreich gestalten und hat damit sicher Nachholbedarf, was positive Erlebnisse angeht, um den Saisonendspurt produktiv gestalten zu können. Bei den Specialteam liegt man, im Vergleich mit den Tigers, jeweils leicht vorne. So gestaltet man in 20,6% aller Fälle das Überzahlspiel erfolgreich und in 81,3% der Unterzahlspiel ohne Gegentreffer vom Eis. Bereits 183 Mal zog man in der aktuellen Saison eine „kleine Strafe“ und somit die meisten aller Clubs im Ligavergleich.

Am kommenden Samstag, zur ungewohnten Zeit – um 20.30 Uhr fällt der erste Bully im Tigerkäfig – sind die Lausitzer Füchse zu Gast in der Wagnerstadt. Nach einer glatten Niederlage Ende Oktober, wo man es nicht einmal aufs Scoreboard schaffte, einer Overtime-Niederlage Mitte Dezember im eigenen Eisstadion sowie einer weiteren, knappen Niederlage Mitte Januar in Sachsen soll nun der erste Erfolg für die Tigers erkämpft und erspielt werden. Aktuell liegt das Team von dem im Januar auf die Kommandobrücke getretenen Petteri Väkiparta, der Chris Straube abgelöst hatte, mit dem gleichen Punkteschnitt, aber dem besseren Torverhältnis, einen Platz vor den Tigers. Die Scoringlast in der Lausitz trägt die erste Reihe, die mit den beiden Kanadiern Garlent und Quenneville (beide 66 Punkte) sowie dem finnischen Außenstürmer Mäkintalo (36 Punkte) brandgefährlich daherkommt. In der Defensive führen mit Baxmann und Hanusch zwei Routiniers Regie, die sich ebenfalls gerne und oft erfolgreich in die Offensive mit einschalten. Das Tor hüten mit Leon Hungerecker, der die Mehrzahl der Spiele bestreitet, sowie Tobias Ancicka zwei Förderlizenzakteure aus Berlin.

Mit drei Niederlagen aus den letzten fünf Partien benötigen die Füchse, ähnlich wie die Tigers, jeden Erfolg sehr dringend, um sich ggf. noch an die Pre-Playoff Plätze herankämpfen zu können oder sich eine gute Position in den evtl. zu erwartenden Playdwons zu sichern. Mit nur 6.91 Strafminuten im Schnitt je Partie stellen die Sachsen das fairste Team der Liga. Mit 81,8% Erfolgsquote im Penalty-Killing verteidigen die Füchse anständig und liegen hier im Mittelfeld des Rankings. Noch etwas besser sieht es im Powerplay aus. Hier stellt man das drittgefährlichste Team aller Mannschaften und kann auf eine Quote von 22,3% verweisen.

Mit drei knappen – jeweils ein Tor Unterschied – Niederlagen zuletzt, bei welchen man einmal in die Overtime ging und einmal das Penalty-Schießen bemühte, muss man im Lager der Tigers bemüht sein, wieder ein Erfolgserlebnis zu generieren. Mit Daniel Stiefenhofer und Lubor Pokovic fallen sicher zwei Akteur aus. Ein Einsatz von Luke Pither ist ebenfalls eher unwahrscheinlich, sodass Coach Farkas mit einem ähnlichen Kader, wie zuletzt die nächsten Aufgaben angehen wird.

