Freiburg: Topscorer verlÃ¤ngert Vertrag vorzeitig

Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg kann eine weitere wichtige Personalentscheidung für die Saison 2025/26 verkünden.

Eero Elo, der derzeitige Topscorer der Wölfe, verlängert seinen Vertrag vorzeitig und bleibt dem Team auch in der kommenden Spielzeit erhalten.

Mit dem 33-jährigen finnischen Angreifer sichert sich der EHC Freiburg weiterhin einen der herausragendsten Akteure der DEL2. Seit seinem Einstieg im November 2023 hat Eero Elo seine Klasse eindrucksvoll unter Beweis gestellt und sich mit seiner Erfahrung und seinem Scoring-Touch als unverzichtbarer Bestandteil des Kaders auf und neben dem Eis etabliert.

In der vergangenen Saison erzielte der Rechtsschütze beeindruckende 36 Scorerpunkte in nur 27 Spielen. Auch in der aktuellen Spielzeit knüpft Elo nahtlos an diese Leistungen an: Mit bislang 29 Punkten (13 Tore, 16 Vorlagen) in 29 Spielen trägt er nahezu die gesamte Saison über den Goldhelm als Freiburger Topscorer.

„Eero Elo ist nicht nur aufgrund seiner Scorerqualitäten eine enorme Bereicherung für unser Team, sondern auch durch seine Erfahrung und seine Persönlichkeit. Wie wir bereits bei seiner letzten Vertragsverlängerung betont haben, passt Eero mit seiner gesamten Familie wie die Faust aufs Auge in unseren Verein und in unsere Mannschaft. Wir freuen uns sehr, einen solchen Spieler weiterhin in unseren Reihen zu haben“, erklärt Sportdirektor Peter Salmik.

Eero Elo ergänzt: „Seit unserem Wechsel nach Freiburg fühlen wir uns als Familie hier rundum wohl. Die Herzlichkeit der Menschen, die Schönheit der Stadt und die Begeisterung der Fans machen Freiburg zu einem besonderen Ort für uns. Es freut mich sehr, dass das Vertrauen des Vereins in mich auch weiterhin besteht und wir uns schnell auf eine Vertragsverlängerung für die kommende Saison einigen konnten. Mein Ziel ist es, die Mannschaft mit all meinen Fähigkeiten bestmöglich zu unterstützen und gleichzeitig meine Erfahrung an die jüngeren Spieler weiterzugeben.“

