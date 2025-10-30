Freiburg: Sechs mögliche Punkte vor der Länderspielpause

Freiburg. (PM EHCF) Am Freitagabend (31. Oktober, 19:30 Uhr) gastiert das Team von Cheftrainer Martin Stloukal bei den Eispiraten Crimmitschau.

Zwei Tage später (Sonntag, 2. November, 18:30 Uhr) empfängt der EHC Freiburg in der Echte Helden Arena den EC Bad Nauheim. Nach einem durchwachsenen Saisonstart zählt für die Breisgauer an diesem Wochenende vor allem eines: Punkte holen, um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren.

Auswärts bei den Eispiraten Crimmitschau

Zum Auftakt des Wochenendes reisen die Wölfe nach Sachsen. Die Eispiraten belegen derzeit den 7. Tabellenplatz und konnten zuletzt mit einem klaren 4:0-Sieg gegen die Ravensburg Towerstars überzeugen.

Ein bekanntes Gesicht aus Freiburger Sicht steht dabei im Aufgebot der Gastgeber: Mirko Sacher, gebürtiger Freiburger und ehemaliger Wölfe-Spieler, begann seine Profikarriere 2008/2009 im Trikot des EHC und zählt heute zu den erfahrensten Verteidigern der Eispiraten.

Im Tor verfügt Crimmitschau über ein starkes Duo: Kevin Reich überzeugte in bislang neun Einsätzen mit einer Fangquote von 92,4 Prozent, während Christian Schneider in zwei Partien herausragende 96,7 Prozent erreichte.

Offensiv ragt Corey Mackin heraus. Der US-Amerikaner führt mit 18 Scorerpunkten (5 Tore, 13 Assists) die interne Wertung an und gilt als Dreh- und Angelpunkt des Crimmitschauer Angriffsspiels.

Heimspiel gegen den EC Bad Nauheim

Am Sonntag steht für den EHC Freiburg ein echtes „Sechs-Punkte-Spiel“ auf dem Programm. In der Echte Helden Arena empfängt das Team von Cheftrainer Martin Stloukal den EC Bad Nauheim. Mit 11 Punkten rangieren die Hessen derzeit auf Platz 13, die Wölfe folgen mit 10 Zählern auf dem letzten Rang. Beide Teams wollen ihre Negativserie von drei Niederlagen in Folge beenden.

An der Bande der Gäste steht ein alter Bekannter: Peter Russell, von 2019 bis 2021 Cheftrainer in Freiburg, hat die roten Teufel im Sommer übernommen und will mit seiner Mannschaft den Anschluss ans Tabellenmittelfeld wiederherstellen.

Im Tor vertraut Bad Nauheim auf den erfahrenen Jerry Kuhn, der bislang elf Saisonspiele mit einer Fangquote von 91,6 Prozent absolviert hat. In der Defensive ragt der kanadische Verteidiger Justin MacPherson mit 12 Scorerpunkten hervor. Offensiv liegt die Verantwortung vor allem bei Jordan Hickmott, dem Topscorer der Hessen mit 8 Toren und 1 Assist, sowie Parker Bowles, der in Freiburg noch bestens bekannt ist.

Die Nauheimer präsentierten sich zuletzt engagiert, kämpfen aber mit Abschlussproblemen. In den vergangenen beiden Spielen verwerteten sie nur zwei ihrer 72 Schüsse. Für die Wölfe gilt es daher, defensiv stabil zu bleiben, das eigene Powerplay (aktuell 28,6 %) konsequent zu nutzen.

