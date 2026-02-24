Freiburg: Operation bei Eero Elo am Dienstag – Fabian Hegmann wohl bald zurück im Training

Freiburg. (PM EHCF) Bereits in der vergangenen Woche verletzte sich Stürmer Eero Elo im Auswärtsspiel bei den Lausitzer Füchsen an der Schulter und konnte die Partie nicht mehr fortsetzen.

Nach weiteren Untersuchungen und intensiven medizinischen Abklärungen in den vergangenen Tagen herrscht nun endgültige Gewissheit: Der Finne muss operiert werden. Der Eingriff fand bereits am heutigen Dienstag statt, womit das vorzeitige Saisonaus für den Angreifer feststeht.

Der gesamte EHC Freiburg wünscht Eero Elo gute Besserung sowie eine schnelle und vollständige Genesung.

Bei Fabian Hegmann kann dagegen vorerst vorsichtig Entwarnung gegeben werden. Der 25-Jährige hatte das Heimspiel am vergangenen Freitag gegen Krefeld verletzungsbedingt vorzeitig beenden müssen.

Nach weiteren Untersuchungen stellte sich jedoch heraus, dass sich die ursprüngliche Vermutung einer schwerwiegenderen Verletzung nicht bestätigt hat. Aktuell wird unter Vorbehalt davon ausgegangen, dass Hegmann bereits in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann.