Freiburg: Offensiver RechtsschÃ¼tze im Try-Out an der EnisheimerstraÃŸe

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 24-jährigen Dennis Miller können die Wölfe-Verantwortlichen einen Offensiven Try-Out-Gast im Breisgau begrüßen.

Der Rechtsschütze kann in seinem jungen Alter schon auf viel Erfahrung zurückgreifen. Für die Augsburger Panther stand der schnelle Angreifer in 56 PENNY DEL-Spielen mit sechs Scorerpunkten auf dem Eis. Auch in der DEL2 ist Miller kein Unbekannter. In 101 Zweitliga-Spielen, unter anderem für die Tölzer Löwen und zuletzt für die Krefeld Pinguine, zeichnete sich der Offensivakteur mit 47 Scorerpunkten aus. Aus der Seidenstadt kommt Dennis Miller nun zum Try-Out in Freiburg.

Sollten alle Formalitäten erfüllt sein, kann Miller schon am morgigen Freitag im Heimspiel gegen die Ravensburg Towerstars (19:30 Uhr) sein Debüt geben. Tickets für das Spiel gibt es im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen, der Abendkasse und am Donnerstag von 17 bis 19 Uhr im Vorverkauf direkt an der Echte Helden Arena.