Freiburg: Leon Meder ergÃ¤nzt den Kader in der entscheidenden Saisonphase

Freiburg. (PM EHCF) Um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, sichert sich der EHC Freiburg mit dem Freiburger Eigengewächse Leon Meder auf der Torhüterposition für den Rest der Saison ab.

Der 22-jährige Leon Meder erlernte in der Ensisheimerstraße das Eishockeyspielen und sammelte bereits in der Saison 2017/18 erst Zweitligaerfahrung im Wölfe-Kader. Nach zwei weiteren Jahren in der Back-up-Funktion entschied sich der gebürtige Freiburger den nächsten Schritt in seiner Karriere zu wagen und wechselte für die Spielzeit 2020/21 in die Oberliga zu den Rostock Piranhas und in dieser Saison zu den Passau Black Hawks an die österreichische Grenze. Bei den Passau Black Hawks wird der Linksfänger nun mit einer Förderlizenz für unseren EHC Freiburg ausgestattet und ist somit im Notfall einsatzbereit.