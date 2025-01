Freiburg holt Korte vom Ligarivalen Kassel – Am Wochenende gegen WeiÃŸwasser und Weiden

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 21-jährigen Connor Korte können die Wölfe einen weiteren Neuzugang an der Ensisheimerstraße begrüßen.

In Österreich geboren, genoss der Angreifer seine Eishockey-Ausbildung in Rosenheim, der RB Hockey Academy und der höchsten Schweizer Nachwuchsliga. Im Seniorenbereich trug der ehemalige deutsche Nachwuchs-Nationalspieler die vergangenen beiden Jahre das Trikot unseres Ligakonkurrenten aus Kassel. Bei den Huskies zeichnete sich Korte in der abgeschlossenen Spielzeit als zweitbester U21-Fördervertragsspieler der gesamten Liga aus (acht Tore und zwei Vorlagen).

Nun schließt sich der torgefährliche und läuferisch starker Linksschütze bis Saisonende dem EHC Freiburg an.

Neben Hannu Tripcke ist auch Connor Korte bereits in Freiburg eingetroffen und wird ebenfalls, sollten alle Formalitäten erfüllt sein, am Wochenende erstmals für die Wölfe auf dem Eis stehen

Der EHC Freiburg trifft auf Weißwasser und Weiden

Nach einem ernüchternden Wochenende mit zwei bitteren Niederlagen gegen Kassel und Ravensburg steht das Wolfsrudel vor zwei weiteren schweren Aufgaben.

Mit den beiden Neuzugänge Hannu Tripcke und Connor Korte werden dabei aller Voraussicht nach zwei neue Gesichter für die Wölfe auf dem Eis stehen und für wichtige Entlastung sorgen. Auch im Hinblick auf die zuletzt lange Ausfallliste tut sich bereits an diesem Wochenende wieder etwas.

Weite Reise in die Lausitz

Das Wochenende starte für unser Wolfsrudel mit der Reise in das weit entfernte Weißwasser. Bei den Lausitzer Füchsen bekommen es die Wölfe dabei mit einem direkten Konkurrenten zu tun. Das Team von Christof Kreutzer blieb ebenso wie die Wölfe am vergangenen Wochenende ohne Punktgewinn. Für beide Teams wird es eine richtungsweisende und wichtige Partie. In den bisherigen drei Aufeinandertreffen ging immer jeweils die Heimmannschaft als Sieger vom Eis. Die Begegnung in der Lausitz beginnt am Freitagabend um 19:30 Uhr und kann live im Stream auf SportdeutschlandTV verfolgt werden.

Weiden zu Gast im Breisgau

Das nächste Heimspiel bestreitet die Mannschaft von Sportdirektor Peter Salmik am kommenden Sonntag um 18:30 Uhr in der Echte Helden Arena. Mit den Blue Devils Weiden kommt das Überraschungsteam der letzten Wochen nach Freiburg. Lange blieben die positiven Ergebnisse bei den Weidenern aus, zuletzt gab es jedoch gleich acht Siege in den letzten zehn Spielen. Die Oberpfälzer schieben sich in der Tabelle immer weiter nach vorne und belegen aktuell den begehrten zehnten Tabellenplatz und damit eine Position für die Pre-Playoffs. Vor diesem Wochenende trennen gerade einmal drei Punkte die Wölfe und die Blue Devils. Ein spannendes und richtungsweisendes Duell sollte auch hier vorprogrammiert sein.

Tickets, Vorverkauf und Livestream

Tickets gibt es im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen, der Abendkasse und am Donnerstag von 17 bis 19 Uhr im Vorverkauf direkt an der Echte Helden Arena. Übertragen werden alle Wölfe-Spiele über die Plattform „SportdeutschlandTV“.

