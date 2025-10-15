Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 EHC Freiburg Freiburg: Heimspiel gegen Rosenheim, Auswärtsduell in Krefeld
EHC Freiburg

Freiburg: Heimspiel gegen Rosenheim, Auswärtsduell in Krefeld

Ein intensives DEL2-Wochenende für die Wölfe steht bevor

15. Oktober 20252 Mins read25
Einschwörung Wölfe Freiburg - © Sportfoto-Sale (DR)
Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg steht vor einem spannenden Wochenende in der DEL2.

Am Freitagabend (17. Oktober, 19:30 Uhr) empfangen die Wölfe in der Echte Helden Arena die Starbulls Rosenheim. Zwei Tage später reist das Team von Cheftrainer Martin Stloukal in den Ruhrpott, wo am Sonntag (17:00 Uhr) die Krefeld Pinguine auf die Breisgauer warten.

Heimspiel gegen die Starbulls Rosenheim

Zum Auftakt des Wochenendes steht ein Duell auf Augenhöhe bevor: Während die Starbulls mit elf Punkten derzeit Rang neun belegen, folgen die Wölfe mit acht Zählern auf Tabellenplatz 13. Das Ziel für das Heimspiel ist klar – punkten, um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld herzustellen.

Im Tor der Oberbayern steht mit Oskar Autio ein erfahrener Rückhalt. Der finnische Goalie, bereits in seiner dritten Saison in Rosenheim, überzeugt auch in diesem Jahr mit einer starken Fangquote von 90,1 Prozent. In der Defensive führen Shane Hanna und Maximilian Adam die teaminterne Scorerliste der Verteidiger an. Im Angriff sorgt derzeit Ville Järveläinen für Furore. Der nur 1,65 Meter große Finne führt mit neun Scorerpunkten (6 Tore, 3 Assists) die interne Wertung der Rosenheimer an. Dahinter folgen Luigi Calce und Scott Feser mit jeweils sechs Punkten sowie Lewis Zerter-Gossage und Jordan Taupert mit je fünf Zählern.

Statistisch präsentieren sich die Gäste offensiv gefährlich (24 Tore in acht Spielen), aber defensiv kompakt. Die Wölfe hingegen haben offensiv mit 25 Treffern leicht die Nase vorn, müssen jedoch an ihrer Defensivarbeit (32 Gegentore) arbeiten.

In den Special Teams haben die Freiburger klare Vorteile:
• Powerplay: Freiburg 30 % – Rosenheim 6,7 %
• Penaltykilling: Freiburg 80 % – Rosenheim 77,3 %

Ein Augenmerk gilt der Strafbank – mit 92 Strafminuten liegen die Breisgauer deutlich über dem Wert der Gäste (60 Minuten).

Auswärts bei den Krefeld Pinguinen

Am Sonntag wartet mit den Krefeld Pinguinen ein echter Traditionsverein auf die Wölfe. Die Rheinländer rangieren derzeit mit 13 Punkten auf Tabellenplatz fünf und wollen den Anschluss an die Spitzengruppe halten.

Topscorer des Teams ist Marcel Müller mit acht Punkten (3 Tore, 5 Assists). Der ehemalige Nationalspieler ist bekannt für seine Physis und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Ihm folgen die offensivstarken Mathew Santos, Max Newton und Verteidiger Davis Vandane, die das Spiel der Pinguine prägen. Im Tor wird voraussichtlich Felix Bick stehen, der den Pinguinen in dieser Saison bislang Stabilität verleiht.

Tickets für das Heimspiel sind im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie nach Verfügbarkeit an der Abendkasse erhältlich. Alle Spiele des EHC Freiburg werden zudem live bei sporteurope.tv übertragen.

